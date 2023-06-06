Программа журналистских расследований "Схемы" опубликовала первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС. Фотографии со спутника показывают масштабные разрушения, вызванные подрывом.
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ГЭС ушла под воду
Собственно, на спутниковых фото Planet Labs по сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено.
Масштабы разрушений Каховской ГЭС: смотрите видео
Напомним, что в ГПСУ опубликовали видео, на котором видно, что вся Каховская ГЭС оказалась под водой. В то же время украинские власти объявили об эвакуации из опасных районов Херсонщины.
Первый спутниковый снимок разрушенной ГЭС / Фото Planet Labs
Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС
- В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власть Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через несколько часов, ближе к полудню.
- В Энергоатоме заявили, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.
- Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он заявил, что российские террористы лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.