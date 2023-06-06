На "маневри" Bild звернув увагу блогер Назар Приходько. Власне, видання змінило обкладинку про підрив Каховської ГЕС, прибравши згадку про росіян.

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Журналісти забрали згадку про російський терор

Приходько опублікував первинну та відредаговану обкладинки видання. На першому варіанті обкладинки був напис "Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні".

Первинна обкладинка видання / Фото з телеграму "Погляд Приходька"

А відредагована обкладинка містила таке: "Величезна дамба вибухнула в Україні".

Змінений текст видання / Фото з телеграму "Погляд Приходька"

САМА вибухнула? В День журналіста хочу передати "вітання" німецьким "колегам". Ви не журналісти – ви журнашл*хи,

– висловився блогер.

Реакція світу на підрив ГЕС: коротко