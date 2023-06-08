Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен в ефірі місцевого радіо, наголосивши, що його країна підтримує цілісність України.

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За його словами, за оцінкою Ізраїлю, саме Росія підірвала греблю Каховської ГЕС.

Елі Коен також зазначив, що його країна може виділити допомогу Києву.

"Ми розглядаємо можливість надання гуманітарної допомоги. Ми підтримуємо цілісність України", — сказав Коен.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський наголосив, що ще минулої осені Україна попереджала світ про мінування Росією об'єктів Каховської ГЕС.

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