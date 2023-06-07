Станом на червень 2023 року стало відомо, що Україна долучилася до програми "Механізм Сполучення Європи". Це – проєкт ЄС.

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Свої підписи вже поставили уповноважені від України та ЄС.

Як це змінить ситуацію на Львівщині

У межах програми обговорювали:

збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;

можливе відкриття Міжнародного аеропорту "Львів".

Можливе відкриття аеропорту – одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений ЄС,

– заявив Максим Козицький.

Що про відкриття аеропорту казали у МЗС України

Дмитро Кулеба ще у травні 2023 року заявив, що Міжнародний аеропорт "Львів" можна відкрити, коли Україна отримає F-16. Коли вони патрулюватимуть українське небо, відкриття аеропорту стане безпечним.

Тоді глава МЗС закликав країни-союзниці не затягувати з ухваленням рішення. Кулеба нагадав, що якби Україні раніше дали Patriot, було б набагато менше зруйнованих міст, а також – енергооб'єктів.