Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман впевнений, що ці сучасні літаки Повітряним силам ЗСУ вкрай потрібні. Однак F-16 має певні переваги перед ними. Про це він розповів 24 Каналу.
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Україна не зациклилась на F-16
Військовий експерт зауважив, що Eurofighter Typhoon та F/A-18 – не гірші за винищувач F-16.
Це найбільш популярний літак 4-го покоління, але головне – він багатофункціональний. F/A-18 – швидше за все кращий як винищувач, ніж F-16. Але F-16 – це і винищувач, і легкий бомбардувальник, і штурмовик, і додатковий засіб ППО,
– наголосив Гетьман.
Україна не зациклилась на F-16, але це найкращий варіант літака для Повітряних сил ЗСУ. Ба більше, нам потрібно не декілька літаків, а щонайменше 3 – 4 ескадрильї.
Олексій Гетьман пояснив, чому Україні потрібні саме літаки F-16: дивіться відео
Зараз у світі і зокрема в країнах НАТО функціонує приблизно 3 тисячі літаків F-16. Якщо нам передадуть хоча б 5% від цієї кількості, ми отримаємо 150 винищувачів. І нам їх може вистачити, щоб отримати повну перевагу в повітрі над територією України,
– підкреслив майор запасу ЗСУ.
Він відзначив, що Україна дякує партнерам за допомогу та надання літаків, зокрема Eurofighter Typhoon та F/A-18. Проте їх на озброєнні в Німеччині та Австралії – десятки, можливо сотні. І вони зможуть нам передати 5 – 7 літаків. Але Україні потрібні декілька сотень.
Надання Україні винищувачів F-16: важливо
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що під час його перебування в Молдові він зустрівся з представниками країн, які підтвердили надання нам F-16.
- Водночас для отримання винищувачів Україна має мати відповідну інфраструктуру. А також це може відбутися за спільним погодженням країн-союзників та США.
- Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що до початку контрнаступу Україна не отримає літаки F-16. Він уточнив, що підготовка пілотів з України триватиме певний час. Також ми маємо домовитись з партнерами щодо забезпечення інженерами та техніками, які мали б обслуговувати та ремонтувати F-16.
- Резніков вважає, що Україна може бути готова до розгортання F-16 восени або взимку.