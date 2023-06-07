Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман уверен, что эти современные самолеты Воздушным силам ВСУ крайне нужны. Однако F-16 имеет определенные преимущества перед ними. Об этом он рассказал 24 Каналу.
К теме Игнат раскрыл детали тренировки украинских пилотов на истребителях F-16
Украина не зациклилась на F-16
Военный эксперт отметил, что Eurofighter Typhoon и F/A-18 – не хуже истребителя F-16.
Это самый популярный самолет 4-го поколения, но главное – он функциональный. F/A-18 – скорее даже лучше как истребитель, чем F-16. Но F-16 – это и истребитель, и легкий бомбардировщик, и штурмовик, и дополнительное средство ПВО,
– подчеркнул Гетман.
Украина не зациклилась на F-16, но это самый лучший вариант самолета для Воздушных сил ВСУ. Более того, нам нужно не несколько самолетов, а по меньшей мере 3 – 4 эскадрильи.
Алексей Гетьман объяснил, почему Украине нужны самолеты F-16: смотрите видео
Сейчас в мире и в частности в странах НАТО функционирует около 3 тысяч самолетов F-16. Если нам передадут хотя бы 5% от этого количества, мы получим 150 истребителей. И нам их может хватить, чтобы получить полное преимущество в воздухе над территорией Украины,
– подчеркнул майор запаса ВСУ.
Он отметил, что Украина благодарит партнеров за помощь и предоставление самолетов, в частности Eurofighter Typhoon и F/A-18. Однако их на вооружении в Германии и Австралии – десятки, возможно, сотни. И они могут нам передать 5 – 7 самолетов. Но Украине нужно несколько сотен.
Предоставление Украине истребителей F-16: важно
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время его пребывания в Молдове он встретился с представителями стран, которые подтвердили предоставление нам F-16.
- В то же время, для получения истребителей Украина должна иметь соответствующую инфраструктуру. А также это может произойти по совместному согласованию стран-союзников и США.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что до начала контрнаступления Украина не получит самолеты F-16. Он уточнил, что подготовка пилотов из Украины будет длиться некоторое время. Также мы должны договориться с партнерами по обеспечению инженерами и техниками, которые должны обслуживать и ремонтировать F-16.
- Резников считает, что Украина может быть готова к развертыванию F-16 осенью или зимой.