На этот вопрос попытался ответить Министр обороны Алексей Резников в интервью. Он подчеркнул, что во время контрнаступления многоцелевые истребители F-16 точно использовать не будут.

Читайте также Получит ли Украина самолеты и ракеты Taurus от Германии: Берлин решил посмотреть табу

Этим летом F-16 не будет

Резников отметил, что подготовка украинских пилотов займет некоторое время. Кроме того, нашему государству нужно будет договариваться с партнерами. Последние должны помочь с обеспечением инженеров и техников, которые обслуживали и ремонтировали эти западные самолеты.

Если говорить о готовности Украины разворачивать F-16, то это может произойти осенью или зимой.

Великобритания и Дания подталкивает США к поставкам F-16 для Украины

Журналисты SkyNews заметили, что на этой неделе президент США Джо Байден проведет важные переговоры. Они будут касаться поддержки Украины. Вместе с ним на эту тему будут общаться премьер-министры Британии Риши Сунак и Дании Мэтте Фредериксен.

В значительной степени встречи будут сосредоточены на войне в Украине. В частности, будут обсуждаться усилия по подготовке и, наконец, обеспечение Киева истребителями F-16.

Заметим, что Дания приобрела десятки F-16 с 1970-х годов. В стране заявили, что открыты к возможности предоставления нашему государству некоторых из этих воздушных судов. Великобритания также решительно выступает за создание авиационной коалиции. В стране заявляют, что поддержат Украину в получении желаемых многоцелевых истребителей.

В то же время в Великобритании исключают возможность передачи нам Typhoon Королевских военно-воздушных сил. Также в стране нет возможности предоставить Украине F-16, потому что физически их не имеют. Но предложили обучение украинских пилотов, чтобы они могли овладеть западными истребителями.

К слову, на F-16 украинские пилоты будут учиться волнами. Это подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, из-за войны в Украину отправить всех и сразу просто невозможно.