На этот вопрос ответил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, F-16 не изменят ситуацию этим летом.
Важно Игнат раскрыл детали тренировки украинских пилотов на истребителях F-16
Будет ли Украина этим летом использовать F-16
Как рассказал Резников, во время контрнаступления ВСУ этим летом Украина откажется от использования истребителей F-16. Однако будут задействованы все наземные вооружения.
Министр считает, что F-16 не изменит ситуацию. Сейчас некоторые западные страны занимаются подготовкой или предложили подготовить украинских летчиков для пилотирования на этих истребителях.
По словам Резникова, для подготовки украинских летчиков нужно время. К тому же Украине нужно договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые будут заниматься техобслуживанием и ремонтом F-16.
Однако министр заверил, что Украина будет готова разместить мощные истребители осенью или зимой.
F-16 для Украины: последние новости
- Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты будут учиться на истребителях F-16 волнами. Невозможно отправить всех вместе, потому что нужно воевать в Украине.
- Недавно издание Bloomberg сообщало, что Нидерланды могут передать Украину истребители F-16. Они имеют на вооружении 42 таких самолета.
- Президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты будут учить украинских пилотов. Также уже есть сформирована "коалиция истребителей" от 8 европейских стран.
- Кстати, Юрий Игнат подчеркивал, что самый эффективный способ против "Шахедов" – это истребитель F-16, который мог бы перехватывать и уничтожать эти БПЛА благодаря своему мощному радару и мощному вооружению.