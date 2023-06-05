На це питання відповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, F-16 не змінять ситуацію цього літа.
Важливо Ігнат розкрив деталі тренування українських пілотів на винищувачах F-16
Чи буде Україна цього літа використовувати F-16
Як розповів Резніков, під час контрнаступу ЗСУ цього літа Україна відмовиться від використання винищувачів F-16. Однак буде задіяно всі наземні озброєння.
Міністр вважає, що F-16 не змінять ситуацію. Наразі деякі західні країни займаються підготовкою чи запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування на цих винищувачах.
За словами Резнікова, для підготовки українських льотчиків потрібен час. До того ж Україні треба домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів та технічного персоналу, які займатимуться техобслуговуванням та ремонтом F-16.
Однак міністр запевнив, що Україна буде готова розмістити потужні винищувачі восени чи взимку.
F-16 для України: останні новини
- Юрій Ігнат розповів, що українські пілоти навчатимуться на винищувачах F-16 хвилями. Неможливо відправити всіх разом, тому що треба воювати в Україні.
- Нещодавно видання Bloomberg повідомляло, що Нідерланди можуть передати Україні винищувачі F-16. Вони мають на озброєнні 42 таких літаки.
- Президент США Джо Байден підтвердив, що Штати навчатимуть українських пілотів. Також вже є сформована "коаліція винищувачів" від 8 європейських країн.
- До речі, Юрій Ігнат наголошував, що найефективніший спосіб проти "Шахедів" – це винищувач F-16, який міг би перехоплювати й знищувати ці БпЛА завдяки своєму потужному радару й потужному озброєнню.