Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що перша хвиля вже сформована. У список увійшли декілька десятків пілотів, повідомляє 24 Канал.

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Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти,

– пояснив речник.

Юрій Ігнат також уточнив, що це пріоритет:

на тих, хто гарно володіє англійською мовою;

на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег.

Окрім того, за даним речника, в міру постачання західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.

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