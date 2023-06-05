Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що перша хвиля вже сформована. У список увійшли декілька десятків пілотів, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про навчання бійців ЗСУ на F-16
Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти,
– пояснив речник.
Юрій Ігнат також уточнив, що це пріоритет:
- на тих, хто гарно володіє англійською мовою;
- на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег.
Окрім того, за даним речника, в міру постачання західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.
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Що відомо про авіаційну коаліцію
- У травні Джо Байден сказав лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на повітряних суднах F-16.
- Згодом британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що вони вітають заяву США про схвалення підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Він додав, що вони працюватимуть разом з США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність.
- Згодом Дмитро Кулеба додав, що до коаліції доєднається також Португалія. Відомо, що туди увійшли 8 країн, включно з Польщею, Швецією та Францією.