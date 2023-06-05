Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что первая волна уже сформирована. В список вошли несколько десятков пилотов, пишет 24 Канал.

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Надо воевать здесь, но и нужно учиться там. Поэтому на такой ротационной основе волнами будут направляться. В первой волне может быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут собственно лучшие и самые опытные пилоты,

– объяснил спикер.

Юрий Игнат также уточнил, что это приоритет:

на тех, кто хорошо владеет английским языком;

на молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще младших коллег.

Кроме того, по данным пресс-секретаря, по мере поставки западной авиации также будут обучаться инженеры и офицеры боевого управления.

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