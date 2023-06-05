Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что первая волна уже сформирована. В список вошли несколько десятков пилотов, пишет 24 Канал.
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Что известно об обучении бойцов ВСУ на F-16
Надо воевать здесь, но и нужно учиться там. Поэтому на такой ротационной основе волнами будут направляться. В первой волне может быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут собственно лучшие и самые опытные пилоты,
– объяснил спикер.
Юрий Игнат также уточнил, что это приоритет:
- на тех, кто хорошо владеет английским языком;
- на молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще младших коллег.
Кроме того, по данным пресс-секретаря, по мере поставки западной авиации также будут обучаться инженеры и офицеры боевого управления.
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Что известно об авиационной коалиции
- В мае Джо Байден сказал лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на воздушных судах F-16.
- Впоследствии британский премьер Риши Сунак заявил, что они приветствуют заявление США об одобрении подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Он добавил, что они будут работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.
- Затем Дмитрий Кулеба добавил, что к коалиции присоединится также Португалия. Известно, что туда вошли 8 стран, включая Польшу, Швецию и Францию.