Сейчас россияне атакуют двумя десятками дронов, рассчитывают новые маршруты. Цель малозаметна и нужно привлекать все имеющиеся возможности, чтобы обнаруживать и уничтожать ее. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Достойно внимания Два попадания и падения дрона в Киевской области: все, что известно об атаке 13 мая
Украине нужны F-16
Очевидно, что поставки не прекращаются, Иран предоставляет России это оружие в дальнейшем. Кроме того, была информация, что в Беларуси собираются наладить производство дронов-камикадзе. Так что это направление в любом случае будет развиваться врагом.
Если оно дает результат, истощает нашу ПВО, даже запас наших зенитных управляемых ракет, враг будет это делать. А нам следует против этого искать более рациональные методы и способы их уничтожения,
– акцентирует Юрий Игнат.
Безусловно, будет применяться стрелковое оружие – пулеметы, зенитные пушки. Отлично с "Шахедами" справляется немецкий Gepard. Но дальность этого вооружения не безгранична – речь идет о 4 – 5 километрах.
"Самый эффективный способ против "Шахедов" – это истребитель F-16, который мог бы перехватывать и уничтожать эти БПЛА благодаря своему мощному радару и мощному вооружению", – резюмировал Юрий Игнат.
Игнат о ночной атаке "Шахедами" и ракетах Storm Shadow: смотрите видео
Атака дронами-камикадзе 13 мая: коротко
- В ночь на 13 мая Украину россияне в очередной раз атаковали территорию Украины "Шахидами". Враг выпустил 21 беспилотник, 17 удалось сбить.
- К сожалению, остальные 4 дрона, которые ликвидировать не удалось, ударили по Хмельнитчине. В частности, попали в объект критической инфраструктуры. Известно, что есть пострадавшие.
- В результате попадания в Николаеве вспыхнул пожар. Пострадали три человека.
- Все дроны, которые направлялись в Киев, успешно уничтожены нашими Силами ПВО. Разрушений и пострадавших в столице не зафиксировано.
- Однако в Киевской области падение дрона повлекло за собой повреждение жилого дома. Жертв, к счастью, нет.