Воздушная тревога в Киеве длилась 2,5 часа. В воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские дроны Shahed.

Важное попадание в двух городах и падение дрона в Киевской области: все, что известно об атаке 13 мая

Были ли попадания

Все вражеские дроны, двигавшиеся на Киев, были успешно уничтожены нашими защитниками. Глава КГВА Сергей Попко отметил, что ПВО сработала успешно.

В Киеве разрушений и травмированных не зафиксировано. Информация еще не обновляется и уточняется.

Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги,

– предупредил Попко.

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