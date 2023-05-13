Воздушная тревога в Киеве длилась 2,5 часа. В воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские дроны Shahed.
Важное попадание в двух городах и падение дрона в Киевской области: все, что известно об атаке 13 мая
Были ли попадания
Все вражеские дроны, двигавшиеся на Киев, были успешно уничтожены нашими защитниками. Глава КГВА Сергей Попко отметил, что ПВО сработала успешно.
В Киеве разрушений и травмированных не зафиксировано. Информация еще не обновляется и уточняется.
Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги,
– предупредил Попко.
Ночная атака: что известно
- Взрывы во время ночной тревоги слышали в Николаеве, Киеве, Хмельницком и Львове.
- Оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в Николаеве. В местной пятиэтажке вспыхнул пожар.
- В Хмельницкой области зафиксировали прилет по критическому объекту, но он расположен за пределами населенного пункта.
- Во Львове была угроза атаки дронами. "Прилетов" на территории области не было, а звуки взрывов – это эхо работы ПВО.