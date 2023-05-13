Повітряна тривога в Києві тривала 2,5 години. У повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські дрони Shahed.

Важливо Влучання у двох містах та падіння дрона на Київщині: все, що відомо про атаку 13 травня

Чи були влучання

Всі ворожі дрони, які рухалися на Київ, були успішно знищені нашими захисниками. Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що ППО спрацювала успішно.

У Києві руйнувань та травмованих не зафіксовано. Інформація ще оновлюється і уточнюється.

Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги,

– попередив Попко.

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