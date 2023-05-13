Предварительно, из-за попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом. Кроме того, здание одного из предприятий города полностью разрушилось.

Смотрите также Оккупанты нанесли удар по Хмельнитчине: есть прилет по критическому объекту

Последствия атаки

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела возникли пожары на обоих объектах.

К счастью, пожарные оперативно потушили пожар в квартире жилого дома площадью 40 квадратных метров. Также потушили пожар на площади в 80 квадратных метров на предприятии.

Однако в результате российской агрессии пострадали три человека. Им была оказана первая неотложная помощь. Всего к выполнению задач по назначению привлекли 64 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, как сообщает воздушное командование "Юг", ночью в Николаевской области сбили один вражеский ударный БпЛА "Shahed-136/131".

На месте попаданий возникли пожары / Фото ГСЧС

Что касается ситуации в Николаевской области, то накануне в 16:42 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

К счастью, в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Россия ночью подло атаковала Украину: коротко