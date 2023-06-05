Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкое правительство пересматривает свою позицию в вопросе возможной поставки Украине современных западных истребителей. До сих пор Берлин отказался поддержать авиационную коалицию по поставкам самолетов Украине.

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Берлин взял время на размышления о передаче Украине самолетов

Писториус заявил, что Германия определится по самолетам в течение ближайших двух недель.

Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель,

– сказал он.

Какая ситуация с ракетами Taurus

Писториус отрицал возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.

"На данный момент нет. И мы действительно не думаем делать этого", – сказал он.

Комментируя опасения, что Украина может применить немецкое оружие по территории России, Писториус обратил внимание, что международное право позволяет это делать с целью самообороны. Украина в войне с Россией как раз обороняется.

Министр добавил, что Германия и США всегда подчеркивали, что не хотели использовать свое оружие на территории России. Однако министр заверил, что "совершенно доверяет украинским партнерам", назвав их "надежными".

Также Писториус считает, что Германии следует переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-нибудь сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3–5 миллиардов евро, я бы не поверил", – резюмировал он.

Украина попросила у Германии крылатые ракеты Taurus