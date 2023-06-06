Про це президент розповів під час спілкування з журналістами українських ЗМІ. За словами глави держави, головна умова – відбудова української інфраструктури, пише 24 Канал.

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Домовленість партнерів повинна бути "на папері"

Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки,

– заявив президент.

Він додав, що під час останньої зустрічі з партнерами у Молдові відбулась закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть Україні F-16. Крім відповідної інфраструктури, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країни-партнерів та США.

Український лідер зазначив, що від деяких європейських партнерів отримав розуміння щодо кількості.

"Я, коли отримав цю інформацію, то у мене був день щастя. Була потужна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері", – підкреслив президент.

Власне, під документування умов постачання винищувачів розпочнеться підготовка інфраструктури України. Проте це не буде відбуватись швидко.

Які країни увійшли до "коаліції винищувачів"