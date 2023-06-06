Про це президент розповів під час спілкування з журналістами українських ЗМІ. За словами глави держави, головна умова – відбудова української інфраструктури, пише 24 Канал.
Дивіться також Контрнаступ ЗСУ: Резніков відповів, чи буде Україна цього літа використовувати F-16
Домовленість партнерів повинна бути "на папері"
Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки,
– заявив президент.
Він додав, що під час останньої зустрічі з партнерами у Молдові відбулась закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть Україні F-16. Крім відповідної інфраструктури, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країни-партнерів та США.
Український лідер зазначив, що від деяких європейських партнерів отримав розуміння щодо кількості.
"Я, коли отримав цю інформацію, то у мене був день щастя. Була потужна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері", – підкреслив президент.
Власне, під документування умов постачання винищувачів розпочнеться підготовка інфраструктури України. Проте це не буде відбуватись швидко.
Які країни увійшли до "коаліції винищувачів"
- Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів, що на саміті у Молдові вдалось зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління.
- Крім того, оформилася основа європейської частини "коаліції" за участю вже восьми країн: Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу.
- Жовква додав, що українських льотчиків готуватимуть до польотів не лише на F-16, а й на інших західних винищувачах.