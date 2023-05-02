За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, мова про надання Україні сучасних винищувачі F-16. Відповідну заяву він озвучив в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 Канал.

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До речі, якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і ні про що не турбуватися,

– сказав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що це власне про "затримки з ухваленням правильних рішень".

"Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите"

Кулеба також нагадав історію з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік.

Якби Patriot дали одразу, то було б набагато менше зруйнованих міст і енергооб'єктів. Та сама історія з F-16. Хочеться прийти і сказати: "Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите". І в принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свої міркування, своя логіка і свій аналіз,

– зазначив Кулеба.

Думка МЗС щодо прогнозу Євроконтролю

Кулеба також прокоментував заяву Євроконтролю про ймовірне обмеження польотів над Україною до 2029 року. Він запевнив, що Євроконтроль зробив прогноз "так сильно з запасом, про всяк випадок".

За його словами, всі в Україні хочуть, щоб хоча б один аеропорт запрацював.

Але це питання безпеки, і чи полетять авіакомпанії. Тому працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. Але те, що Євроконтроль висловив занадто консервативну позицію – це однозначно,

– додав міністр.

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