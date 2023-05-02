По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, речь о предоставлении Украине современных истребителей F-16. Соответствующее заявление он озвучил в эфире одного из телеканалов, информирует 24 Канал.

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Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то по крайней мере аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и ни о чем не беспокоиться,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что это собственно о "задержках с принятием правильных решений".

"Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете"

Кулеба также напомнил историю с Patriot, которую Украина просила еще в начале полномасштабной войны, а получила через год.

Если бы Patriot дали сразу, то было бы гораздо меньше разрушенных городов и энергообъектов. Та же история с F-16. Хочется прийти и сказать: "Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете". И в принципе, я так и говорю, если честно. Но у них свои соображения, своя логика и свой анализ,

– отметил Кулеба.

Мнение МИД относительно прогноза Евроконтроля

Кулеба также прокомментировал заявление Евроконтроля о возможном ограничении полетов над Украиной до 2029 года. Он заверил, что Евроконтроль сделал прогноз "так сильно с запасом, на всякий случай".

По его словам, все в Украине хотят, чтобы хотя бы один аэропорт заработал.

Но это вопрос безопасности, и полетят ли авиакомпании. Поэтому работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но то, что Евроконтроль высказал слишком консервативную позицию – это однозначно,

– добавил министр.

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