По состоянию на июнь 2023 стало известно, что Украина присоединилась к программе "Механизм Соединения Европы". Это – проект ЕС.

Обратите внимание Нам нужны любые современные западные самолеты: почему F-16 – лучшие

Свои подписи уже поставили уполномоченными от Украины и ЕС.

Как это изменит ситуацию во Львовской области

В рамках программы обсуждали:

увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе;

возможно открытие Международного аэропорта "Львов".

Возможное открытие аэропорта – одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен ЕС,

– заявил Максим Козицкий.

Что об открытии аэропорта говорили в МИД Украины

Дмитрий Кулеба еще в мае 2023 года заявил, что Международный аэропорт "Львов" можно открыть, когда Украина получит F-16 Когда они будут патрулировать украинское небо, открытие аэропорта станет безопасным.

Тогда глава МИД призвал страны-союзницы не затягивать с принятием решения. Кулеба напомнил, что если бы Украине раньше дали Patriot, было бы гораздо меньше разрушенных городов, а также энергообъектов.