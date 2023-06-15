Успехи украинских ПВО и ПРО уничтожают репутацию России и ее оружия. Оккупанты потеряли важный козырь – не могут терроризировать украинские города так, как делали это в 2022 году. Сейчас над "Искандерами" и их операторами все чаще смеются, хотя изначально россияне считали, что будут диктовать условия и "править бал".

Актуально Зачем Россия перебросила в Брянскую область береговой комплекс "Бал"

Для чего Россия перебрасывает "Бал" на Брянщину

С каждым обстрелом эффективность российских ракет падает, как и их количество. В условиях ракетного дефицита у России нет опции "прекратить обстрелы", а потому она ищет новые варианты и новые ракеты. Промежуточным решением стали пуски ракет ПВО С-300 и С-400 по баллистической траектории. Впрочем, эффективность обстрелов для россиян "оставляла желать лучшего". Поэтому они задействовали "смекалочку" и решили перепрофилировать еще одни ракеты.

Так возникла идея направить противокорабельные ракетные комплексы "Бал" против целей на суше. 12 июня Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил, что Россия перебрасывает в Брянскую область дивизион корабельных ракетных комплексов.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что российские войска наращивают в приграничных с Украиной регионах количество тактических групп ракетных войск. В то же время, агрессор сосредоточился на целях связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.



Противокорабельный ракетный комплекс "Бал" / фото росСМИ

Обратите внимание! Разведчики говорят, что эта установка находилась в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота России. Место дислокации – Уташ, Краснодарский край. Однако острый дефицит заставил врага перекидывать весь этот металлолом в брянские леса.



Дальность ракет, которые использует "Бал" – до 500 километров, а это значит, что под угрозой города на севере Украины, включая Киев. В частности, дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Что известно о ракетных комплексах "Бал"

Береговой ракетный комплекс "Бал" принят на вооружение россиянами в 2008 году. Это аналог украинского "Нептуна". Да, того самого, что пустил на дно русский военный крейсер "Москва".

Одна пусковая установка способна нести до 8 ракет . Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может состоять из 32 снарядов.

. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может состоять из 32 снарядов. Кроме пусковой есть самоходные командные пункты управления и связи (до 2 единиц). Кроме того, в комплекс входят транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа (до 4 единиц).

Сейчас у России около 40 комплексов "Бал". По данным Минобороны Украины (по состоянию на январь 2023 года), стрелять эти комплексы долго не могут, потому что осталось немного ракет. Но есть и плохие новости – оккупанты имеют промышленные мощности для того, чтобы относительно быстро производить новые.



Пуск ракеты Х-35У из комплекса "Бал" / фото росСМИ

"Бал" может использовать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-35/35У. Они прошли в 2021 году модернизацию. В настоящее время считается, что вдвое выросла дальность – с 260 до 500 километров.

Так это или нет, пока неизвестно. Для российской "оборонки" – это слишком малые сроки, а потому даже сами российские пропагандисты часто говорят не о 500 километрах, а лишь о 300 километрах.

Точно мы знать не можем, какая дальность поражения. Ну там 260 километров, видимо, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области. Ракета из этого комплекса имеет боевую часть до 150 килограммов. Если сравнивать с Х-101 или "Калибр", то там 400 - 450 килограммов,

- пояснил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Ее площадь рассеивания меньше. К тому же, ракета предназначена лететь над водой, а соответственно прижимается ниже к земле. Кроме того, ракеты Х-35У используются с воздушного базирования – самолетов и вертолетов.

Похоже, что россияне планируют "разведку боем", то есть экспериментальные пуски в боевых условиях. Известный "дебют" ударов комплексов "Бал" по суше произошел весной 2022 года. Россияне использовали именно "Бал" при обстрелах юга Украины.



В частности, били ракетами Х-35 по терминалу для транспортировки подсолнечного масла в Николаеве и Одесском порту, чтобы парализовать украинский агроэкспорт. Впрочем, попали они тогда не только по инфраструктурным объектам, но и мирным жителям.

Последствия обстрелов Николаева из комплексов "Бал" 23 апреля 2022 года:

Особенность этих ракет – это наведение на радиоконтрастную цель. Это работает на море, но на суше дает низкую частоту попадания и фактически превращает ракету в средство террора. Ведь это приводит к непременным жертвам среди мирного населения. И речь не только об украинцах.

Каждый пуск из "Бала" будет для окупантов лотереей и также испытанием для жителей Брянщины, что превращает их в участников игры в "санитарную зону", однако не такую, как хотел Путин.

Береговый ракетный комплекс "Бал" – характеристики

Дальность поражения (базовая): 120 километров с ракетой Х-35 и с ракетой Х-35У – 260 километров

260 километров Заявленная дальность поражения (после модернизации 2021) 500 километров (не доказано)

500 километров (не доказано) Количество ракет на пусковой: до 8 единиц

Суммарный боекомплект комплекса – до 32 единиц

– до 32 единиц Интервал пуска ракет в залпе – не более 3 секунд

– не более 3 секунд шасси – МЗКТ-7930

МЗКТ-7930 Максимальная скорость движения – 0 км/ч (по шоссе), 20 км/ч (по остальной России)

Запас хода – не менее 850 километров

не менее 850 километров Стартовая масса ракеты – 620 килограммов

– 620 килограммов Масса боевых части – 145 килограммов

145 килограммов длину фюзеляжа дракеты – до 5 метров

до 5 метров размах крыльев – 1,33 метра.



Противокорабельный ракетный комплекс "Бал" в оккупированном Крыму / фото росСМИ

Станет ли "Бал" проблемой для ПВО

Малые размеры ракеты Х-35 делают ее очень сложной целью для ПВО.

Эксперты из Defense Express считают, что прибытие комплекса "Бал" в Брянщину может свидетельствовать, что Россия хочет разнообразить номенклатуру ракет, которыми она обстреливает Киев. После провала с "Кинжалами" и "Искандерами" врагу нужна "работа над ошибками" и хоть какой-то успех.

Для России он будет состоять во взрывах в Киеве. Для украинских ПВО/ПРО – это вызов, а для жителей украинских городов – предостережение не игнорировать воздушную тревогу.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ракеты Х-35 трудно сбивать.

Такие ракеты мы еще не сбивали. Но ее (ракеты, - 24 Канал) крейсерская скорость такая, как и у крылатой ракеты. Думаю, что нашим военным руководством будут приняты меры для противодействия и этим угрозам,

– отметил командование Воздушных Сил Юрий Игнат.

В то же время он добавил, что не было подтвержденных фактов сбивания таких ракет зенитными средствами.

Как бороться с "Балом"

Российские пропагандисты пафосно рассказывают, что модернизированные комплексы "Бал" якобы стали более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Похоже, это в скором времени придется проверить в боевых условиях.

Стоит напомнить, что лучшим вариантом противодействия "Балу" и его российским "родственникам" являются удары по самим комплексам или местам их дислокации. Они являются законными целями для ВСУ. Кстати, сейчас у Украины есть собственные средства для поражения этих и подобных комплексов на заданных дистанциях.

Также вполне возможно, что "Бал" станет целью российской оппозиции из легиона "Свобода России" и РДК. Во всяком случае, безнаказанно обстреливать украинскую территорию врагу никто не позволит.