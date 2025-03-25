61 представитель религиозных организаций, который выехал за границу при содействии ГЭСС с начала полномасштабного вторжения, до сих пор не вернулся в Украину. Это данные, полученные журналистами 24 Канала, по состоянию на начало марта 2025 года, и анализ имеющегося законодательства показывает: шансов привлечь их к ответственности не так уж и много.

В этом материале мы объясним, что такое ГЭСС и как эта структура помогает религиозным деятелям выезжать за пределы страны. Покажем эксклюзивную статистику и приведем примеры судебных дел, когда и за что именно "блудных сыновей" ловили правоохранители.

Тема чрезвычайно важна с юридической точки зрения. Как отмечают юристы, пока не существует никаких нормативно-правовых актов, которые бы четко регулировали выезд за границу религиозных деятелей. Законодательство, как и во многих других сферах, противоречит реальной практике и требует существенных изменений.

Как священники выезжают за границу

Справедливо можно подумать, что письма для выезда за границу священникам выдает Министерство культуры (или как сейчас оно называется – Министерство культуры и стратегических коммуникаций). Но – нет. В МКСК в ответе на наш запрос ответили, что это не их сфера ответственности, и "если кто-то и выдает такие письма, то это ГЭСС".

Что же такое ГЭСС Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести – для тех, кто впервые слышит о существовании этого ведомства: это центральный орган правительства, который занимается вопросами религии, межнациональных отношений и прав национальных меньшинств в Украине. В частности, проводит конференции по указанным вопросам, мониторит обстрелы церквей, анализирует законы и проекты законов, связанные с религией или национальными меньшинствами.

На самом деле упоминания о ГЭСС можно увидеть в новостях не так уж и редко. Служба фиксировала нарушения со стороны московских попов на территории Киево-Печерской Лавры, когда их оттуда начали выдворять. Из последнего – ГЭСС утверждала нормы по бронированию от мобилизации священников.

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Предположение, которое озвучили в Минкульте, в конце концов подтвердилось. ГЭСС действительно выдает письма содействия по выезду за границу для религиозных деятелей, направляя эти обращения в Государственную пограничную службу Украины. Об этом 24 Канал узнал из ответа на официальный запрос. Также ГЭСС предоставила статистику по годам относительно количества этих писем. Согласно нашему анализу, в сети соответствующие данные публикуются впервые.



Сколько писем содействия по выезду за границу выдает ГЭСС ежегодно / Инфографика 24 Канала

Как свидетельствуют данные, более 9 тысяч мужчин, которые являются представителями религиозных организаций, в течение 2022 – 2024 годов могли выехать за границу при содействии ГЭСС. По состоянию на начало марта 2025 года речь идет о более 570 таких обращений: динамика хоть и выросла, однако несущественно.

Собственно, пока ничего не указывает, что этот год будет аномальным – ГЭСС выдаст гораздо больше писем содействия, чем годами ранее.

Пробелы в законе, к которым есть вопросы

Первый заместитель председателя ГЭСС Владимир Войналович отмечает, что не всем представителям религиозных организаций удавалось выехать за границу по соответствующим письмам. С его слов понятно, что такие обращения в Госпогранслужбу имеют рекомендательный характер – пограничники могут отказать в пересечении границы, никак это не объясняя.

Окончательное решение (относительно выезда за границу – 24 Канал) принимает Госпогранслужба, которая руководствуется собственными предписаниями. Если пограничники отказывают в пересечении, они не обязаны объяснять нам причины такого решения, и мы воспринимаем это как должное.

Адвокат, кандидат юридических наук и руководитель одноименного адвокатского центра Жанна Грушко подтверждает, что так называемые "письма содействия" от ГЭСС не могут быть официальным основанием для выезда за границу для религиозных деятелей, ведь они действительно имеют исключительно рекомендательный характер. По ее словам, пограничники должны вносить религиозных деятелей в систему "Шлях", чтобы те имели возможность выехать из Украины.

Сейчас, если религиозный деятель является мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, то права на выезд он не имеет. И каких-либо исключений относительно того, что это лицо имеет статус религиозного деятеля, также нет. Законодательное основание для выезда может быть только тогда, когда такого религиозного деятеля внесли в систему "Шлях".

В ГЭСС оправдываются, что вынуждены руководствоваться внутренними нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми выдают письма содействия для выезда за границу священнослужителям. Хотя и де-юре это лишь рекомендация, но де-факто такие письма становятся основанием для пересечения границы. Отказаться от такой практики в Службе, очевидно, не могут, ведь, как отмечает представитель ГЭСС Войналович, священнослужители имеют немало миссий за рубежом.

Их присутствие за пределами Украины необходимо, чтобы:

осуществлять гуманитарную помощь;

проводить адвокационные миссии;

налаживать связь с зарубежными церковными центрами.

Среди документов, которые религиозная организация должна собрать, чтобы получить "письмо содействия" для своего деятеля, есть:

ходатайство религиозного центра с указанием цели зарубежной служебной поездки;

приглашение от зарубежной стороны;

копия загранпаспорта;

согласие на обработку персональных данных.

ГЭСС просит подавать соответствующий пакет документов не позднее, чем за 15 дней до дня, когда нужно пересечь границу. Опять же, руководствуясь исключительно собственными нормативно-правовыми актами, а не принятом на уровне правительства постановлением.

В целом имеющаяся ситуация свидетельствует о законодательном хаосе. Тысячам религиозным деятелям ежегодно ГЭСС выдает "письма содействия" для пересечения границы, которые фактически являются основанием для выезда, хотя и законодательно это не урегулировало. Неизвестно точно, сколько получают отказ от пограничников, однако цифра – "61 религиозный деятель, который не вернулся", является красноречивой.

Что ожидает тех, кто не возвращается

В Государственной службе по этнополитике и свободе совести говорят: как только фиксируют случай невозвращения – блокируют рассмотрение всех дальнейших ходатайств от той религиозной организации. Требуют также, чтобы эта организация сообщила о пропавшем представителе Нацполиции и передала копию заявления в ГЭСС.

Что же может сделать полиция? По словам юристов, в частности адвоката Дарьи Тарасенко, пока нет такого закона или иного нормативно-правового акта, который бы позволил привлечь к административной или уголовной ответственности именно за несвоевременное возвращение военнообязанного из-за границы.

Неважно, о ком мы сейчас говорим – о религиозном деятеле или, скажем, мужчине, который сопровождает за кодон свою тещу с инвалидностью. Процедура не регламентирована. Привлечение к ответственности невозможно.

Однако заявления чиновников немного противоречат тому, о чем говорят юристы. Отойдем от религии к культуре, ведь там все работает так же. Когда не так давно вспыхнул скандал с выездом артистов за границу и их невозвращением, советник министра культуры Дмитрий Золотухин в своем фейсбуке констатировал, что не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью "писем содействия" Минкульта.

Чиновник отметил, по каждому такому случаю Национальная полиция возбудила уголовное дело по одной из статей уголовного кодекса Украины о незаконном пересечении государственной границы Украины. Вместе с тем он назвал "правовым трэшем" то, что чиновники, которые подписывают "письма содействия" для выезда за границу, "автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину".

Журналистам 24 Канала в Едином государственном реестре судебных решений удалось найти несколько уголовных производств по статье 332 Уголовного кодекса – незаконное пересечение границы, – о которой упоминал Дмитрий Золотухин в контексте невозвращения артистов. Однако в каждом из соответствующих уголовных производств речь не шла о привлечении к ответственности именно потому, что человек не вернулся из-за границы в установленный срок.

Каждый из таких кейсов имеет "свои обстоятельства", в основном коррупционные.

Дело #638/2212/24 – следствие утверждает, что секретарь одной из епархий обращался в Государственную службу по этнополитике и свободе совести с просьбой посодействовать в выезде в Испанию трех человек: руководителя епархии, священнослужителя и так называемого "сотрудника епархии". ГЭСС удовлетворила просьбу. Впоследствии правоохранители выяснили, что "сотрудник епархии" не является никаким "сотрудником епархии", не занимает в ней никакой должности и не имеет доверенности на представление ее интересов.

– следствие утверждает, что секретарь одной из епархий обращался в Государственную службу по этнополитике и свободе совести с просьбой посодействовать в выезде в Испанию трех человек: руководителя епархии, священнослужителя и так называемого "сотрудника епархии". ГЭСС удовлетворила просьбу. Впоследствии правоохранители выяснили, что "сотрудник епархии" не является никаким "сотрудником епархии", не занимает в ней никакой должности и не имеет доверенности на представление ее интересов. Дело #461/3601/24 – один мужчина, стремясь незаконно заработать денег, согласился за 20 тысяч евро организовать незаконный выезд за границу для военнообязанного гражданина. Он обещал изготовить документы, которые бы позволили беспрепятственно выехать из страны. Поскольку в судебных решениях упоминается ГЭСС, можно предположить, что именно "письмо содействия", изготовленное Государственной службой по этнополитике и свободе совести, должно было бы стать тем "счастливым документом". Полиция утверждает, что задержала злоумышленника после передачи ему полной суммы – почти 850 тысяч гривен. Средства конфисковали.

– один мужчина, стремясь незаконно заработать денег, согласился за 20 тысяч евро организовать незаконный выезд за границу для военнообязанного гражданина. Он обещал изготовить документы, которые бы позволили беспрепятственно выехать из страны. Поскольку в судебных решениях упоминается ГЭСС, можно предположить, что именно "письмо содействия", изготовленное Государственной службой по этнополитике и свободе совести, должно было бы стать тем "счастливым документом". Полиция утверждает, что задержала злоумышленника после передачи ему полной суммы – почти 850 тысяч гривен. Средства конфисковали. Дело #444/4019/23 – единственное из приведенных, которое закончилось приговором (два года испытательного срока) и о котором писали другие СМИ. Основатель днепровского благотворительного фонда "Живи сердцем" в период с ноября 2022 по август 2023 года незаконно переправил через государственную границу Украины с десяток военнообязанных под видом членов различных религиозных общин, которые на самом деле таковыми не были. Осуществлять переправку удавалось как раз таки благодаря "письмам содействия" от Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Как мы видим из реальных примеров судебных решений и слов юристов, реальной серьезной ответственности именно за невозвращение из-за границы нет. Полиция может открыть уголовное производство только в том случае, если лицо, которое пересекло границу с письмом от ГЭСС, дало кому-то взятку или сфальсифицировало документы.

Однако, если вы как религиозный деятель, получив письмо от ГЭСС, выехали и не вернулись, то, скорее всего, к уголовной ответственности вас не привлекут. Хотя адвокат Жанна Грушко отмечает, что все же в отдельных случаях возможна административная ответственность. В основном речь идет о штрафе в несколько тысяч гривен.

Чего нужно требовать от власти

Данная ситуация с "письмами содействия" для священников от ГЭСС абсолютно совпадает с хаосом, который существовал в законодательстве относительно выезда за границу артистов с письмами от Министерства культуры. Адвокат Дарья Тарасенко констатирует, что лишь несколько недель назад правительство четко прописало процедуру получения разрешений для выезда за границу для представителей культурного сектора.

Было бы логично ожидать от правительства, что и для религиозных деятелей введут четкие правила – похожие на те, которые мы с вами видим для деятелей культуры. На сегодня таких правил нет. На мой взгляд, выезд за границу на основании "писем содействия", не предусмотренных нормативно-правовыми актами, – противоречит принципам, которые сейчас провозглашает Украина.

Первый заместитель председателя ГЭСС Владимир Войналович утверждает, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести неоднократно обращалась в Кабинет Министров с предложениями, чтобы урегулировать пересечение границы представителями религиозных организаций. По его словам, правительство по непонятным причинам пока не посвятило должное внимание этому вопросу.

Что касается отсутствия фактической ответственности за невозвращение в Украину, то еще в начале полномасштабного вторжения депутаты внесли целый ряд законопроектов на эту тему. Различные инициативы предусматривали уголовную ответственность для тех, кто незаконно пересек границу, а также 10-дневный срок на добровольное возвращение. Однако ни за один из этих законопроектов депутаты так и не голосовали. Аналитики и эксперты указывали на существенные недостатки в таких "жестких инициативах".

В конце концов, надо ли наказывать тех, кто не вернулся, но легально пересек границу, – вопрос открытый. Он требует детального общественного обсуждения. А вот чего точно нужно требовать от власти – введения четких правил относительно разрешений на пересечение границы для религиозных деятелей. Тем более с артистами это уже сделали.