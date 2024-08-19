Журналисту Акиму Галимову такой календарь показал директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. Напечатанный экземпляр был еще до того, как из лавры выселили священников УПЦ МП.

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Календари распространяли по всей Украине

Напечатанные тиражи церковных календарей впоследствии распространяли по всей Украине.

Номера начинаются с +7 978... Думаю, понятно, что это за вооруженные силы и какой страны. Также есть контакты по взаимодействию с казацкими организациями... Тоже, думаю, понятно, что речь о "ряженых", которые в 2014 активно помогали захватывать Крым,

– написал журналист Аким Галимов.

Он отметил, что это происходило в 2023 году в километре от Верховной Рады и Правительственного квартала, когда уже год длилась полномасштабная война и 9 лет был оккупирован Крым.

Добавим, что в Офисе президента заверили, что религия в Украине будет лишена влияния России.

"Еще с советских времен церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия", – написал глава ОП Андрей Ермак.

На днях также Совет церквей официально поддержал запрет УПЦ МП в Украине. Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект.