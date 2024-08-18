Отметим, что Совет церквей официально поддержал запрет УПЦ МП УПЦ МП. Верховная Рада должна рассмотреть законопроект уже вскоре.

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Заявление Ермака относительно УПЦ МП

Еще с советских времен церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия,

– пишет глава ОП.

Также Ермак указал, что когда в Украине есть те, кто готов защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально. По словам чиновника, речь идет не о свободе, а о чем-то другом. Ермак отметил, что не стоит такого делать, потому что наше общество уже прошло тесты на единство

"Церковного раскола здесь не будет. И угроз также", – акцентирует глава Офиса президента.

В СНБО отреагировали на дискуссию

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко пишет, что Россия всегда использовала церковь в пропаганде войны. Например, в первой чеченской войне РПЦ делала все, чтобы мобилизовать молодежь на войну – что повторилось в Грузии и Украине.

Московская церковь всегда влияла и влияет на политику. Это все не о вере. Так же как российские пропагандисты прикрываются свободой слова, российская армия – защитой русскоязычных, которых бросает сейчас на Курщине, московская церковь прикрывалась верой, хотя с советских времен – это агентурная сеть, что раньше имела свое силовое, медийное и финансовое крыло,

– отмечает Коваленко.

Как указывает глава ЦПД, связи с российской церковью давали возможность быть причастным к вражеским спецслужбам и интересам. А сейчас Кремль использует религию для попыток дискредитации Украины на Западе.