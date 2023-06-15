Успіхи українських ППО та ПРО знищують репутацію Росії та її зброї. Окупанти втратили важливий козир – не можуть тероризувати українські міста так, як робили це в 2022 році. Нині з "Іскандерів" та їхніх операторів все частіше глузують, хоча від початку росіяни вважали, що будуть диктувати умови та "правити бал".

Актуально Навіщо Росія перекинула до Брянської області береговий комплекс "Бал"

Для чого Росія перекидає "Бал" на Брянщину

З кожним обстрілом ефективність російських ракет падає, як і їхня кількість. В умовах ракетного дефіциту Росія не має опції "припинити обстріли", а тому шукає нові варіанти та нові ракети. Проміжним рішенням стали пуски ракет ППО С-300 і С-400 по балістичній траєкторії. Втім, ефективність обстрілів для росіян "залишала бажати кращого". Тому вони задіяли "смєкалочку" та вирішили перепрофілювати ще одні ракети.

Так виникла ідея направити протикорабельні ракетні комплекси "Бал" проти цілей на суходолі. 12 червня Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що Росія перекидає у Брянську область дивізіон корабельних ракетних комплексів.

Згодом, у Генштабі підтвердили, що російські війська нарощують в прикордонних з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Водночас агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.



Протикорабельний ракетний комплекс "Бал" / фото росЗМІ

Зверніть увагу! Розвідники кажуть, що ця установка перебувала у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту Росії. Місце дислокації – Уташ, Краснодарський край. Проте, гострий дефіцит змусив ворога перекидати весь цей металолом до брянських лісів.



Дальність ракет, які використовує "Бал" – до 500 кілометрів, а це означає, що під загрозою міста на півночі України, включно з Києвом. Зокрема, дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Що відомо про ракетні комплекси "Бал"

Береговий ракетний комплекс "Бал" прийнятий на озброєння росіянами у 2008 році. Це аналог українського "Нептуна". Так, того самого, що пустив на дно російський воєнний крейсер "Москва".

Одна пускова установка здатна нести до 8 ракет . Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може складатися із 32 снарядів.

. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може складатися із 32 снарядів. Крім пускової є самоходні командні пункти управління та зв'язки (до 2 одиниць). Крім того, до комплексу придані транспортно-перевантажувальні машини, призначені для формування повторного залпу (до 4 одиниць).

Наразі в Росії є близько 40 комплексів "Бал". За даними Міноборони України (станом на січень 2023 року), стріляти ці комплекси довго не можуть, бо залишилось небагато ракет. Але є й погані новини – окупанти мають промислові потужності для того, щоб відносно швидко виробляти нові.



Пуск ракети Х-35У з комплексу "Бал" / фото росЗМІ

"Бал" може використовувати надзвукові крилаті ракети Х-35/35У. Вони пройшли у 2021 році модернізацію. Нині вважається, що удвічі зросла дальність – 260 до 500 кілометрів.

Так це чи ні, наразі невідомо. Для російської "оборонки" – це занадто малі строки, а тому навіть самі російські пропагандисти часто говорять не про 500 кілометрів, а лише про 300.

Точно ми знати не можемо, яка дальність ураження. Ну там 260 кілометрів, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, по яких вони хочуть влучити з Брянської області. Ракета з цього комплексу має бойову частину до 150 кілограмів. Якщо порівнювати з Х-101 чи "Калібр", то там 400 – 450 кілограмів,

– пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Її площа розсіювання менша. До того ж, ракета призначена летіти над водою, а відповідно притискається нижче до землі. Окрім того, ракети Х-35У використовуються із повітряного базування – літаків і гелікоптерів.

Схоже, що росіяни планують "розвідку боєм", тобто експериментальні пуски у бойових умовах. Відомий "дебют" ударів комплексів "Бал" по суходолу стався навесні 2022 року. Росіяни використовували саме "Бал" при обстрілах півдня України.



Зокрема, били ракетами Х-35 по терміналу для транспортування соняшникової олії у Миколаєві та Одеському порту, маючи на меті паралізувати український агроекспорт. Втім, влучили вони тоді не лише по інфраструктурним об'єктам, а й по мирних мешканцях.

Наслідки обстрілів Миколаєва з комплексів "Бал" – 23 квітня 2022 року:

Особливість цих ракет – це наведення на радіоконтрастну ціль. Це працює на морі, але на суходолі дає низьку частоту влучання і фактично перетворює ракету на засіб терору. Адже це приводить до неодмінних жертв серед мирного населення. І мовиться не лише про українців.

Кожен пуск з "Балу" буде для окупантів лотереєю і також випробуванням для мешканців Брянщини, що перетворює їх на учасників гри в "санітарну зону", проте не таку, як бажав Путін.

Береговий ракетний комплекс "Бал" – характеристики

Дальність ураження (базова): 120 кілометрів з ракетою Х-35 і з ракетою Х-35У – 260 кілометрів

260 кілометрів Заявлена дальність ураження (після модернізації 2021 року) – 500 кілометрів (не доведено)

500 кілометрів (не доведено) Кількість ракет на пусковій: до 8 одиниць

Сумарний боєкомплект комплексу – до 32 одиниць

до 32 одиниць Інтервал пуску ракет в залпі – не більше 3 cекунд

не більше 3 cекунд шасі – МЗКТ-7930

МЗКТ-7930 Максимальна швидкість руху – 0 км/год (по шосе), 20 км/год (по решті Росії)

Запас ходу – не менше 850 кілометрів

не менше 850 кілометрів Стартова маса ракети – 620 кілограмів

620 кілограмів Маса бойовох частини – 145 кілограмів

145 кілограмів довжину фюзеляжу дракети – до 5 метрів

до 5 метрів розмах крил – 1,33 метра.



Протикорабельний ракетний комплекс "Бал" в окупованому Криму / фото росЗМІ

Чи стане "Бал" проблемою для ППО

Малі розміри ракети Х-35 роблять її дуже складною ціллю для ППО.

Експерти з Defense Express вважають, що прибуття комплексу "Бал" на Брянщину може свідчити, що Росія хоче урізноманітнити номенклатуру ракет, якими вона обстрілює Київ. Після провалу з "Кинджалами" та "Іскандерами" ворогу потрібна "робота над помилками" та бодай якийсь успіх.

Для Росія він полягатиме у вибухах у Києві. Для українських ППО / ПРО – це виклик, а для мешканців українських міст – пересторога не ігнорувати повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що ракети Х-35 важко збивати.

Такі ракети ми ще не збивали. Але її (ракети, – 24 Канал) крейсерська швидкість така, як і у крилатої ракети. Думаю, що нашим військовим керівництвом будуть вжиті заходи для протидії і цим загрозам,

– наголосив командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Водночас він додав, що не було підтверджених фактів збиття таких ракет зенітними засобами.

Як боротися з "Балом"

Російські пропагандисти пафосно розповідають, що модернізовані комплекси "Бал" начебто стали більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Схоже, це незабаром доведеться перевірити в бойових умовах.

Варто нагадати, що найкращим варіантом протидії "Балу" то його російським "родичам" є удари по самих комплексах або місцях їхньої дислокації. Вони є законними цілями для ЗСУ. До речі, нині Україна має власні засоби для ураження цих та подібних комплексів на заданих дистанціях.

Також цілком можливо, що "Бал" стане ціллю для російської опозиції з легіону "Свобода Росії" та РДК. У будь-якому разі, безкарно обстрілювати українську територію ворогу ніхто не дозволить.