Партизани контрольовано підпали територію базування окупантів. Завдяки цьому було знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупантів: "Газель", дві "Ниви" та УАЗ.
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Окупанти втратили щонайменше 4 автомобілі
"Маріупольський Спротив повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу. Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупанта. Маріуполь продовжує випалювати рус*ю, наближаючи перемогу!", – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Також Петро Андрющенко опублікував світлини, які підтверджують вдалу роботу партизанів в окупованому Маріуполі.
Партизани підпалили базу окупантів / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Крім того, радник мера Маріуполя поширив відео вогняної роботи партизанів.
Андрющенко показав підпал бази окупантів у Маріуполі: дивіться відео
Раніше у Маріуполі прогримів вибух
- Вранці 30 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. У тимчасово окупованому місті працювала так звана ППО росіян.
- Роботу російської протиповітряної оборони зафіксували над Центральним та Кальміуським районами міста. Одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону.
- На думку Петра Андрющенка, повітряні цілі, по яких окупанти відпрацьовували в небі Маріуполя, летіли в напрямку Росії. Зокрема, дрони, ймовірно, мали вразити об'єкти військової інфраструктури Росії десь на узбережжі Азовського моря.
- Крім того, це можливо були розвідувальні безпілотники, які спостерігали за ситуацією.