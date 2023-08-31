З початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, вже мовиться про 263 020 загиблих окупантів. Також вороги втрачають сотні одиниць техніки.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 4436 (+13);

бойових броньованих машин – 8604 (+8);

артилерійських систем – 5507 (+31);

РСЗВ – 734 (+1);

засоби ППО – 500 (+0);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22);

крилаті ракети – 1445 (+26);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23);

спеціальна техніка – 830 (+5).



Втрати ворога станом на 31 серпня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Російська авіація боїться залітати на нашу територію

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що російські літаки бояться підлітати близько до українських військових. Адже їх лякає глибоко ешелонованована система протиповітряної оборони ЗСУ.

Тобто, не підлітаючи близько до фронту, аби не потрапляти в зону ураження ППО, яка постійно може бути на новому напрямку. Це кожного разу для них великий сюрприз, тому вони бояться,

– розповів Ілля Євлаш.

За його словами, російський вертоліт Ка-52 – надокучливий, складний та непростий гелікоптер, який, попри все, можливо знищити.

До речі, 7 серпня 2023 року воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Згодом вранці 17 серпня українські військові приземлили ще один російський Ка-52 на Бахмутському напрямку. Це вдалось зробити з допомогою зенітно-ракетних військ нашої держави.

До речі, один Ка-52 коштує понад 484 мільйони рублів. Він є російським розвідувально-ударним гелікоптером нового покоління, який може: