Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що на мисі Тарханкут переважно розташовані воєнні об'єкти. Адже окупанти намагаються прикрити від атак Сил оборони західне узбережжя Криму.

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"Ворота до Криму"

На мисі Тарханкут розміщені зокрема зенітно-ракетні комплекси, системи виявлення різного рівня, берегові ракетні комплекси на кшталт "Оніксів". Щільне розташування воєнних об'єктів в цьому районі привертає увагу українських сил та роботу дальніх засобів ураження.

Саме тому найперше, що треба ліквідувати при заходженні Сил оборони на півострів, це воєнні об'єкти на мисі Тарханкут. Тим більш, що вони є "воротами до Криму".

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"Якщо знищити комплекс С-400, який перекриває кілька сотень кілометрів підходу до півострова в районі Тарханкуту, то можна дійти до середини Криму – Джанкоя, Сімферополя, Севастополя", – наголосив Роман Світан.

Оскільки західна частина півострова перебуває під контролем безпілотників з гарною оптикою, то й дорозвідка, розвідка та коректування вогню може здійснюватись по західному узбережжю доволі непогано. Результатом чого є знищення російського комплексу С-400.

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