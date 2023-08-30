Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на мысе Тарханкут преимущественно расположены военные объекты. Ведь оккупанты пытаются прикрыть от атак Сил обороны западное побережье Крыма.

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"Ворота в Крым"

На мысе Тарханкут размещены в частности зенитно-ракетные комплексы, системы обнаружения разного уровня, береговые ракетные комплексы типа "Ониксов". Плотное расположение военных объектов в этом районе обращает на себя внимание украинских сил и работу дальних средств поражения.

Именно поэтому первое, что нужно ликвидировать при заходе Сил обороны на полуостров, это военные объекты на мысе Тарханкут. Тем более что они являются "воротами в Крым".

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"Если уничтожить комплекс С-400, который перекрывает несколько сотен километров подхода к полуострову в районе Тарханкута, можно дойти до середины Крыма – Джанкоя, Симферополя, Севастополя", – подчеркнул Роман Свитан.

Поскольку западная часть полуострова находится под контролем беспилотников с хорошей оптикой, то и доразведка, разведка и корректировка огня может осуществляться по западному побережью довольно неплохо. Результатом чего является уничтожение российского комплекса С-400.

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