Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на мысе Тарханкут преимущественно расположены военные объекты. Ведь оккупанты пытаются прикрыть от атак Сил обороны западное побережье Крыма.
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"Ворота в Крым"
На мысе Тарханкут размещены в частности зенитно-ракетные комплексы, системы обнаружения разного уровня, береговые ракетные комплексы типа "Ониксов". Плотное расположение военных объектов в этом районе обращает на себя внимание украинских сил и работу дальних средств поражения.
Именно поэтому первое, что нужно ликвидировать при заходе Сил обороны на полуостров, это военные объекты на мысе Тарханкут. Тем более что они являются "воротами в Крым".
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"Если уничтожить комплекс С-400, который перекрывает несколько сотен километров подхода к полуострову в районе Тарханкута, можно дойти до середины Крыма – Джанкоя, Симферополя, Севастополя", – подчеркнул Роман Свитан.
Поскольку западная часть полуострова находится под контролем беспилотников с хорошей оптикой, то и доразведка, разведка и корректировка огня может осуществляться по западному побережью довольно неплохо. Результатом чего является уничтожение российского комплекса С-400.
Что известно о ликвидации комплекса С-400 в Крыму
- Утром 23 августа в селе Оленевка на мысе Тарханкут раздалось по меньшей мере 7 взрывов.
- Позже источники 24 Канала в ГУР проинформировали об уничтожении российского комплекса С-400 "Триумф".
- Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, была ликвидирована "визитная карта российских средств ПВО", которую оккупанты хотели продавать по миру. Однако после этого попадания количество "желающих покупать" подобные комплексы значительно уменьшатся.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что С-400 было уничтожено новой современной ракетой, которая была разработана в Украине. Он подчеркнул, что "новое изделие" показало себя "совершенно безупречно". Однако Данилов не раскрыл деталей о новом оружии.
- Кроме того, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, ликвидация С-400 "обнажит противовоздушную оборону россиян в западной части полуострова". Поэтому оккупантам придется забирать системы ПВО из других мест, ведь почти все свои комплексы противовоздушной обороны они сосредоточили на фронте.