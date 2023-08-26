Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью. Он пояснил, какие последствия для россиян будут иметь уничтожение ЗРК в Крыму.

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Придется снимать ПВО в других местах

Буданов заявил, что уничтожение зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" обнажит противовоздушную оборону россиян в западной части полуострова. Теперь же россиянам придется снимать комплексы ПВО в других местах, поскольку почти все системы стянули на фронт.

Событие, которое вы упомянули, оно на небольшой промежуток времени обнажит определенный участок на западном берегу Крыма. Да, они сейчас будут принимать очень быстро меры, но комплекс ПВО – это не такая вещь, которая повсюду валяется. Они Москву не могут защитить, потому что стягивали все на фронт. А здесь нужно дополнительно комплексы где-то снимать,

– прокомментировал Буданов.

Кроме того, во время уничтожения С-400 был ликвидирован и личный состав российской армии. По словам Буданова, российская армия осталась без дивизиона, который должен был защищать небо. Он отметил, что, конечно, оккупанты будут его возобновлять, но это займет определенный промежуток времени.

Уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму: что известно