Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю. Він пояснив, які наслідки для росіян матиме знищення ЗРК в Криму.

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Доведеться знімати ППО в інших місцях

Буданов заявив, що знищення зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" оголить протиповітряну оборону росіян у західній частині півострова. Тепер же росіянам доведеться знімати комплекси ППО в інших місцях, оскільки майже всі системи стягнули на фронт.

Подія, яку ви згадали, вона на невеликий проміжок часу оголить певну ділянку на західному березі Криму. Так, вони зараз вживатимуть дуже швидко заходів, але комплекс ППО – це ж не така річ, яка всюди валяється. Вони Москву не можуть захистити, бо стягували все на фронт. А тут потрібно додатково комплекси десь знімати,

– прокоментував Буданов.

Крім того, під час знищення С-400 також було ліквідовано й особовий склад російської армії. За словами Буданова, російська армія лишилася без дивізіону, який мав захищати небо. Він наголосив, що, ясна річ, окупанти будуть його поновлювати, але це займе певний проміжок часу.

Знищення С-400 "Тріумф" в Криму: що відомо