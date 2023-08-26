Про це заявив Олексій Данілов. Секретар РНБО також відповів, коли чекати військової деокупації півострова.

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Це буде дуже потужна операція

За потреби, Крим звільнять військовим шляхом. Це буде відбуватися, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися геть з нашої території якомога швидше.

Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається,

– підкреслив Данілов.

Також додав, що 24 серпня була дуже потужна операція на території Криму з застосуванням нашого найсучаснішого озброєння проти Росії.

"І в них немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни", – підсумував посадовець.

Спецоперація ГУР у Криму: коротко про головне

У День Незалежності розвідка провела спецоперацію у Криму за підтримки ВМС.

У ГУР зазначили, спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з окупантами. Наші військові пошкодили чотири швидкохідні катери та ліквідували щонайменше 30 російських загарбників.

Також у Криму знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Підрозділи ГУР виконали всі цілі та задачі. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Зауважимо, що джерела 24 Каналу поділилися ексклюзивними кадрами спецоперації ГУР. Перегляньте їх тут, а також тут.

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