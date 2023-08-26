Про це заявив голова ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю. Він наголосив, що ціллю був не міст, але росіяни "самі себе покарали".

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"Хай вірять, що це йшло на міст"

Буданов заявив, що український засіб мав іншу ціль і це був не Кримський міст. У розвідці пояснили, що 4 зенітні ракети випустили на перехоплення й це збило з курсу український засіб ураження.

Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі, хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія,

– заявив Буданов.

Він наголосив, що збитки від українського засобу ураження зовсім незначні, оскільки він мав йти "трохи далі", а не до Кримського мосту. Оскільки росіяни у Криму почали використовувати ЗРК, то український засіб збився з курсу й прямував до Кримського мосту. Проте Буданов акцентував, що найбільше у цій ситуації видали себе росіяни.

Буданов нагадав, що окупанти відразу почали застосовувати "спеціальну димову завісу", чим посіяли масштабну паніку серед місцевого населення.

"Але те, що він його (Кримський міст – 24 Канал) зачепив, то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них", – сказав очільник розвідки.

Ясна річ, Буданов не став говорити, яку ціль планували уразити.

Буданов про звільнення Криму

У День Незалежності українські розвідники провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Буданов заявив, що такі події наближають деокупацію півострова й саме до цієї мети нині йдуть захисники.

У розвідці стверджують, що звільнення відбувається повільніше, ніж планувалося спочатку, але рух вперед триває. Якщо раніше лунали заяви, що Крим можна повернути мирним шляхом, то Буданов у такі припущення не вірить. Він впевнений, що звільнення півострова від окупантів відбуватиметься лише військовим шляхом.

"Є багато ще різних варіантів повернення Криму. Але без військових, бойових дій неможливо. Як я казав усі ці роки. Це моя позиція дуже давно", – заявив Буданов.