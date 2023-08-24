У липні глава розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ скоро будуть у Криму. Зважаючи на той рівень бавовн та інших приємних "інцидентів", які трапляються на півоострові за останні місяці, його пророцтво почало збуватися.

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Випали з графіка

У ГУР визнали, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж мало б бути за розрахунками розвідки. Буданов пояснив, що вони роблять свої прогнози на основі фактів, цифр, ході подій, показниках економіки тощо. Однак фронтова реальність може вносити свої корективи. Власне це й трапилося з українським контрнаступом. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент, зазначив офіцер.

Втім, українська армія однаково йде вперед.

Ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо,

– наголосив Буданов.

Просто подивіться, що відбувається в Криму

Щоб оцінити той прогрес, який вдалося досягнути українським силам у протистоянні з Росією, слід просто подивитися на те, що відбувається в Криму зараз, і що не майоріло навіть на горизонті у період з 2014 по 2022 рік, вважає Буданов

Подивіться, що відбувається у Криму за останні місяці. Навіть сьогодні подивіться, які чудові операції там проведені щодо знищення цілісних об'єктів. І ви помітите, що робота триває, і триває правильно. Її потрібно інтенсифікувати, але вона йде правильно,

– наголосив розвідник.

Інакше неможливо

У минулі роки постійно лунали заяви, що півострів повертатимуть лише дипломатичним шляхом. Кирило Буданов розповів, що він ніколи не вірив у повернення Криму мирним шляхом. Він говорив про це ще у 2014 році.

Є багато ще різних варіантів повернення Криму. Але без військових, бойових дій неможливо. Як я казав, усі ці роки. Це моя позиція дуже давно,

– заявив глава ГУР.

Водночас розвідник зазначив, що Крим звільнятимуть у "комбінований спосіб", при цьому не уточнивши, що має під цим на увазі.

ГУР провело спецоперацію у Криму