Об этом заявил Алексей Данилов. Секретарь СНБО также ответил, когда ждать военной деоккупации полуострова.

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Это будет очень мощная операция

При необходимости Крым освободят военным путем. Это будет происходить, если россияне не поймут, что им нужно убираться прочь с нашей территории как можно скорее.

Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас,

– подчеркнул Данилов.

Также добавил, что 24 августа была очень мощная операция на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против России.

"И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент нашей страны по освобождению нашей страны", – подытожил чиновник.

Спецоперация ГУР в Крыму: коротко о главном

В День Независимости разведка провела спецоперацию в Крыму при поддержке ВМС.

В ГУР отметили, что спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с оккупантами. Наши военные повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 российских захватчиков.

Также в Крыму снова взвился сине-желтый флаг.

Подразделения ГУР выполнили все цели и задачи. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Отметим, что источники 24 Канала поделились эксклюзивными кадрами спецоперации ГУР. Просмотрите их здесь, а также здесь.

Обратите внимание! Ранее Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут поразить врага абсолютно в любой точке Крыма.