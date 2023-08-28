В сеть попал снимок последствий удара по базе установок противовоздушной обороны в Крыму, где была уничтожена установка С-400. Эту операцию провели 23 августа.
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Последствия колоссальные
На снимке видно, что последствия удара значительны. В то же время оккупанты пытаются это замалчивать. По их "официальной" информации, в результате удара уничтожили С-300 и бензовоз.
На самом деле, украинская разведка сообщает, что тогда уничтожили систему ПВО С-400. Конечно, российская пропаганда не может признать такую утрату, поэтому снова пытается приуменьшить потери.
Последствия удара по полигону ПВО в Крыму / Скриншот Радио Свободы
ЗРК С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принятая на вооружение страны-террориста в 2007 году. Поскольку мы имеем дело с разработкой террористов, то все следующие характеристики все же рекомендуем воспринимать как только декларативные, потому что на практике все может быть так успешно, как и у спутника "Луна-25".
Уничтожение С-400 в Крыму: основное
- На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальней радиолокационной слежки, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и т.д. Скорость ракеты С-400 – до 4000 км/ч.
- Интересно, что стоимость комплекса С-400 – 1 миллиард долларов.
- Россияне утверждают, что ЗРК С-400 "Триумф" способен обнаруживать цель на высоте от 5 метров до 30 километров, а заявленный радиус поражения – 400 километров, что вдвое больше радиуса поражения С-300, который может атаковать цели на расстоянии от 190 до 250 километров в зависимости от модификации.