Кремлевские военные преступники и сам Путин отчаянно желают демонстрировать своему населению, что война и вымышленные внешние угрозы существуют где-то на границах России, тогда как внутри, по их мнению, никто из людей не должен испытывать социально-экономические ухудшения из-за агрессии Москвы. Или хотя бы не воспринимать рост цен, падение доходов и вообще финансовый коллапс как прямые последствия вторжения в Украину.

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Помогают команде бункерного фюрера отсрочить крах страны-террориста глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель минфина Антон Силуанов и другие экономисты. Они так или иначе сдерживают инфляцию, предоставляют режиму время поиска механизмов обхода санкций и привлечения дополнительного финансирования, а также берегут экономическую систему от мгновенного схлопывания. Впрочем, в противоположность этим профессиональным руководителям действуют представители многих так называемых башен Кремля. Курирующие сферу строительства хотят увольнения Набиуллиной и отмены контроля за кредитованием населения. Другим не нравится повышение учетной ставки или то, что некоторые должностные лица сдерживают выделение средств на оборонку. Словом, после начала полномасштабного вторжения и входа России в режим турбулентности баланс существования рашистских элит быстро изменился, из-за чего они стали атаковать друг друга для взятия под контроль финансовых потоков.

Среди тех, кто очень хочет увольнения Набиуллиной и Силуанова, есть и Александр Бабаков, которому очень важно провернуть как можно больше афер и украсть миллиарды перед окончательным развалом России.

Доказательства этого редакция 24 Канала получила, анализируя дамп переписки заместителя руководителя госдумы России, который нам передали хактивисты команды "Кібер Спротив". Исследовав переписку Бабакова, мы выяснили, почему он вовсе не заинтересован в том, чтобы в его стране наступила хоть какая-то экономическая стабильность.

Набиуллина и потерянные миллиарды

Российские власти готовились к большому вооруженному конфликту задолго до начала полномасштабного вторжения. Кремлевские преступники, почти не вкладывая деньги в развитие собственного государства, тратили миллиарды на свое перевооружение, агентурные сети и подрывную деятельность за границей. Однако триллионы "лишних" нефтедолларов они откладывали в свои золотовалютные запасы, Фонды национального благосостояния и другие так называемые "кубышки".

Цель существования всех этих копилок была единственной: дать возможность России просуществовать полгода – год в условиях неопределенности. Мол, если вдруг цивилизованные страны объединятся и введут санкции, как страну-террориста перестанут накачивать нефтедолларами, рашисты с легкостью смогут пережить тяжелый период, а за то время, когда фонды опустошатся, Путин и его приспешники успеют и победить врага военным путем и заверить Запад в том, что "вот теперь они точно станут мирным и цивилизованным государством".

В рамках непосредственной подготовки к войне российский Центробанк достаточно активно продавал доллары и рубли, скупая золото с юанями. То есть рашисты просчитывали варианты, что Штаты запретят им операции с долларами, поэтому надеялись при необходимости конвертировать валюту дружественной для себя страны в "деревянные", а также распродавать слитки с драгоценным металлом. Однако произошла определенная беда: то ли для того, чтобы было больше шансов обмануть Запад, или просто из-за собственного растяпства, российские чиновники забыли физически переместить почти половину своих золотовалютных резервов в Москву. Это дало Евросоюзу и Штатам возможность заморозить все эти активы. Если бы не тот факт, что ЕС мощно сидел на российской "газовой игле", а в результате войны и шантажа цены на энергоносители просто улетели в небо, болотные жители, возможно, уже давно обанкротились бы. Однако коллективный Запад закупал у агрессора нефть и газ безумными объемами впрок, чем очень напитал бюджет страны-агрессора.

Еще больше спасли Россию Набиуллина и другие финансисты, которые, к сожалению, очень удачно запретили продажу валюты, остановили торговлю ценными бумагами на биржах, ввели табу на банкротство и вообще смогли реанимировать систему, хотя и не пролечили ее. Подобная позиция так называемых либеральных технократов, формирующих финансово-экономическую политику внутри страны-террориста, сильно мешала многим рашистам. В частности, Бабакову и банде "Лужники", которые хотели взять под свое крыло не только "Газпром", ОПК и международные связи, но и полноценно захватить контроль над Центробанком и профильными министерствами.

Первые намерения, направленные в эту сторону, появились на почте Бабакова 28 марта 2022 года, когда военному преступнику совершенно "случайно" перенаправили обращение гражданина с полным описанием провальной работы Набиуллиной по поводу вывоза активов из недружественных стран до начала войны. О том, что речь идет именно о попытке расшатать кресло под руководителем финансового регулятора, свидетельствует и официальная регистрация обращения в Госдуме, и резолюция самого деятеля: "В дело. Учтем".





Реакция Бабакова на жалобу против Набиуллиной / Скриншот из почты рашиста

В апреле же, когда Россия начала откровенно не стягивать полноценное финансирование войны и поддержку жизнедеятельности, а минфину пришлось урезать траты по государственным расходам, Бабаков написал свой комментарий по этому поводу. Этот документ, судя по всему, был предназначен для лиц, занимающих высшие политические должности в России.

В нем заместитель руководителя госдумы отмечал, что государство-бензоколонка обязано тратить гораздо больше денег, чем имеет доходной базы. Политику же попыток сведения дебета с кредитом политик назвал самоубийственной.



Комментарий Бабакова о сокращении государственных расходов / Скриншот из почты российского террориста

КУРС не туда

Как выход из ситуации рашист предложил внедрение в жизнь так называемой программы КУРС – концепции укрепления русского суверенитета.

Согласно открытым данным, инициатором КУРСа является сам Бабаков, а авторами концепции – военный преступник и депутат Андрей Подойницын, а также псевдофинансист и экс-руководитель фонда путинских байкеров "Ночные волки" Валерий Корнеев. Саму же программу путинский приспешник представлял как "собственное видение макроэкономики, опирающейся на современную политэкономическую теорию".



Современные Маркс и Энгельс на русский лад / Скриншот с рашистских сайтов

В различных докладных записках-презентациях для политиков Бабаков указывал, что современная тенденция – это когда государство может позволить себе тратить любое количество денег, госбанки должны выдавать предприятиям неограниченные кредиты под минимальные проценты. Чтобы государство имело возможность все контролировать и для предотвращения вывоза капитала за границу, рашисты-"экономисты" захотели введение в обращение отдельно созданной цифровой валюты.

Чтобы снизить зависимость от иностранных инвестиций, Бабаков и компания предлагали создать некий железный занавес, выйти из состава Всемирной торговой организации и организовать все производства исключительно на основе изготовленных в России комплектующих. Более того, авторы "революционного подхода" предложили буквально похитить у цивилизованных стран все возможные технологии.

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Простые решения от Александра Бабакова / Скриншот из почты российского террориста

Как именно рашисты хотят добиться вышеописанных результатов, если страна-бензоколонка банально не имеет возможностей даже на 20 – 25% минимизировать свою зависимость от иностранных составляющих, неизвестно. Впрочем, с точки зрения экономики как науки, амбициозные предложения Бабакова и компании звучат исключительно как утопия, что повлечет за собой разрушение всего в случае их имплементации в жизнь. Ведь создать идеальный мир, где люди богатеют просто за счет того, что на их условных счетах высвечивается большое количество несуществующих денег – не означает реального решения проблем.

Другое дело – воспользоваться турбулентностью, обвинить во всех провалах не развязанную войну, а экономистов у власти, и взять под контроль все финансовые потоки в государстве. Судя по всему, именно это и есть цель Бабакова и его сторонников: управлять триллионами обесцененных рублей и распределять их на свои проекты, лишь бы сорвать большой куш до того момента, когда Россия рухнет. Типичная афера в стиле одного из руководителей банды "Лужники".

Великий (нет) махинатор

Если же охарактеризовать деятельность Бабакова, не связанную с управлением государством, то можно со всей уверенностью утверждать, что он махинатор, которому удалось долезть до кормушки. Имея множество компаний, записанных на собственных ассистентов либо вообще рандомных подставных лиц, заместитель управляющего российской госдумы, занимается обычным распилом государственных средств. Причем делает это в максимально эпической манере.

Например, в 2020 году Бабаков продвигал создание в честь 75-летия победы в рамках празднования победобесия "Книги о России". Перед печатью издания помощники депутата и сам он очень долго "напаривали" участие в проекте разнообразным губернаторам, предпринимателям и представителям государственных учреждений. Мол, за деньги можем какую-нибудь информацию о вас там опубликовать, рассказать о величии.

Предложение руководителю "Газпрома" вложиться в издание "Книги о России" / Скриншот из почты террориста Бабакова

Соответствующие письма-предложения передавали многим предприятиям через глав регионов, то есть для финансирования откровенно пропагандистской книги на бизнес оказывали определенное административное давление.



Обращение к руководителям регионов России и гауляйтеру оккупированного Крыма / Скриншот из почты Александра Бабакова

Впоследствии после того, как Бабакову и его приспешникам выплатили миллионы, книга вышла лишь очень ограниченным тиражом и оказалась совсем никому не нужной. Ее экземпляры сначала пытались продать разнообразным ведомствам типа МИД, но впоследствии просто дарили школьникам-победителям конкурсов, во время встреч замглавы госдумы и т.д.



Попытка Бабакова продать тираж книги российскому МИД / Скриншот из почты рашиста

Казалось бы, достаточно мелкая для совладельца нескольких облэнерго и куратора многих отраслей российской экономики афера? Однако, судя по всему, Бабаков достаточно алчный персонаж, не гнушающийся маленькими по его меркам суммами. Тем более что на нем висят миллиардные долги.

Так, еще в 2019-м второй по важности чиновник госдумы взял у "Газпромбанка" кредит на 228 миллионов рублей.



Справка, свидетельствующая о наличии у Бабакова кредита на 228 миллионов / Скриншот из почты путинского приспешника

Впрочем, не рассчитавшись с предыдущей задолженностью, 2 июня 2021 года аферист-политик снова отправился в карманное газпромовское финансовое учреждение, где разжился уже двумя миллиардами рублей. А уже в конце ноября депутат не смог рассчитаться по кредиту, из-за чего писал руководителю банка письмо с мольбами изменить график выплат.



В ноябре 2021 года Бабаков не смог рассчитаться по двухмиллиардному долгу / Скриншот из почты российского террориста

И это еще не все. В 2022 году в письме о справке о доходах от помощника или просто подставного лица Бабакову поступали рекомендации скрыть от государства 56 миллионов рублей, ведь они "не считаются доходом". Кроме того, часть советов касалась того же кредита на 2 миллиарда. Как оказывается, он был взят под залог акций какого-то юридически даже не принадлежащего Бабакову предприятия. Берешь кучу денег в государственном банке под чужие ценные бумаги, не отдаешь средства, а потом теряешь не свои акции. Феноменальная афера на немалую сумму.



Доказательство предполагаемой аферы Бабакова на 2 миллиарда рублей / Скриншот из почты заместителя руководителя госдумы

Не менее интересен и тот факт, что в тот момент, когда Бабакову нужно было рассчитываться по своему крупнейшему из кредитов, он спокойно дал взаймы своему помощнику и охраннику Евгению Зобнину 18 миллионов рублей.

В общей сложности по состоянию на конец 2021 года долги олигарха составляли без малого 2 миллиарда 670 миллионов рублей, а он нараздавал более 319 миллионов. При официальном заработке всего в 5,4 миллиона рублей в год.

Смотрите официальную справку о доходах террориста Бабакова за 2022 год:

Финансовой отчетности Бабакова за 2022 год в дампе не было, однако его попытки создать мятеж против руководителей экономикой России свидетельствуют о том, что намерения рашиста воровать и загонять свою родину в тупик оставались неизменными. Ведь он как типичный представитель бандитских кланов, которому удалось пробиться наверх, совсем не заинтересован в улучшении экономическо-социальной ситуации в государстве. Напротив – ради собственного обогащения он заинтересован в ухудшении и турбулентности, ведь эта ситуация может быть использована для отстранения конкурентов и захвата новых рынков. Понятно, что для использования новых возможностей Бабакову и компании требуется затягивание войны и усиление состояния хаоса, массовая мобилизация и возможность выбивать безграничные суммы для реализации курируемых проектов.

Не Бабаковым единым

То же касается и различных рашистских генералов и спецслужбистов, других олигархов, самого Путина и его окружения. Пока тысячи обычных "Ванек" погибают на линии фронта, кремлевские элиты борются за сферы влияния для получения возможностей более эффективно воровать. Александр Бабаков хоть и может считаться далеко не рядовым рашистом, так или иначе управляя многими процессами внутри государства-террориста, он является винтиком гнилой системы России времен бункерного фюрера. Олицетворением российской мечты, когда обычный человек без будущего становится одним из лидеров бандитского клана, депутатом и владельцем жизни с невероятными по меркам рашистов возможностями.

Подобных персонажей в стране-бензоколонке на самом деле немало. Простые же смертные сидят в говне и безумно завидуют элитам, ведь тоже хотели бы увидеть унитаз в своем бараке. Вся Россия – многомиллионное сборище жадных и желающих убивать особ, без какого-либо намека на угрызения совести. Так и бороться с жителями болот нужно максимально жестко, не давая им возможностей манипулировать сознанием масс и просачиваться в руководство мощнейших телеканалов. Поскольку Бабаков и ему подобные лица способны с легкостью запускать свои щупальца, несмотря на любые препятствия, продвигать собственные интересы, называя белое черным, а также развязывать войны только ради сохранения влияния и денег.