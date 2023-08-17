Це сталося під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Згодом стало відомо про знищення ще одного ворожого Ка-52, але вже на Запорізькому напрямку.

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"Від'ємно злетів" ворожий Ка-52

Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що українські військові змогли приземлити російський Ка-52 о 6 ранку 17 серпня на Бахмутському напрямку. Зокрема, це зробили Зенітно-ракетні війська нашої держави.

Мінус один російський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку,

– сказав Олещук.

Командувач також подякував підрозділу Повітряних сил за успішне виконання бойового завдання. Він наголосив, що разом українці обов'язково дійдуть до перемоги.

Військові розповіли про ще один знищений Ка-52

Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади сказали, що вони також знищили російський вертоліт Ка-52. Це сталося в районі села Роботине, що в Запорізькій області.

"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена", – наголосили військові.

Захисники зазначили, що це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. також вони нагадали, що вартість одного такого гелікоптера сягає близько 16 мільйонів доларів США.

Що відомо про вертоліт Ка-52 Ка-52 "Алігатор" – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі в полі бою.

Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря – повітря" чи "повітря – земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.

Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.

Варто зазначити, що цей літак є дорогим для російської армії. Один такий гелікоптер коштує понад 484 мільйони рублів.

ЗСУ не вперше збивають ворожий Ка-52