Про це заявили британські розвідники. За їхніми даними, Росія, ймовірно, втратила близько 40 Ка-52 після вторгнення, але цей тип також завдав Україні великих збитків.
Важливо "Аналогов нєт": на Донбасі вкотре знищили ворожий Ка-52
Росія застосувала нову зброю для протидії контрнаступу
За останні місяці Росія, швидше за все, збільшила сили на Півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових варіантів Ка-52М. Це сильно модифікований літак, виходячи з російського досвіду в Сирії.
Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають кадри, оприлюднені у соцмережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.
Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 кілометрів. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО,
– наголосили у британській розвідці.
Окупанти зазнають колосальних втрат на фронті
- Українські військові продовжують щодня завдавати потужних втрат так званій "другій армії світу". Так, лише за ранок 25 липня наші захисники знищили ворожий Ка-52. Російський Ка-52 знищили на Донбасі.
- Станом на 27 липня лише за минулу добу статистику втрат ворога поповнили ще 590 російських загарбників. Тож загалом вже ліквідовано 244 270 окупантів.
- До речі, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по його зенітно-ракетних комплексах.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.