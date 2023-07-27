Про це заявили британські розвідники. За їхніми даними, Росія, ймовірно, втратила близько 40 Ка-52 після вторгнення, але цей тип також завдав Україні великих збитків.

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Росія застосувала нову зброю для протидії контрнаступу

За останні місяці Росія, швидше за все, збільшила сили на Півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових варіантів Ка-52М. Це сильно модифікований літак, виходячи з російського досвіду в Сирії.

Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають кадри, оприлюднені у соцмережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.

Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 кілометрів. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО,

– наголосили у британській розвідці.

Окупанти зазнають колосальних втрат на фронті