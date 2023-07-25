Російський Ка-52 знищили на Донбасі. До речі, нещодавно на Донеччині також "мінуснули" черговий Ка-52.

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Українські оборонці збили Ка-52

Як повідомив громадський діяч Роман Балан, зранку 25 липня 38 бригада морської піхоти приземлила черговий Ка-52. Вони "мінуснули" ворожу авіацію на Донбасі.



Знищення Ка-52 / фото Роман Балан

Зауважимо, що вартість одного Ка-52 "Алігатора" – 484 мільйони рублів. Їх на озброєнні до вторгнення у росіян було близько 90 одиниць.

Шалені втрати окупантів на фронті

Станом на 25 липня українські військові вже ліквідували 243 220 окупантів. Лише за минулу добу наші захисники знищили 600 загарбників. Втрати у техніці:

особового складу – близько 243 220 (+600) осіб,

танків – 4174 (+12) од,

бойових броньованих машин – 8131 (+13) од,

артилерійських систем – 4705 (+30) од,

РСЗВ – 698 (+1) од,

засоби ППО – 454 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 315 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),

крилаті ракети – 1307 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,

спеціальна техніка – 703 (+5).

Нагадаємо, за минулу добу наша авіація за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.