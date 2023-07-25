Российский Ка-52 был уничтожен на Донбассе. Кстати, недавно в Донецкой области также "минуснули" очередной Ка-52.

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Украинские защитники сбили Ка-52

Как сообщил общественный деятель Роман Балан, утром 25 июля 38-я бригада морской пехоты приземлила очередной Ка-52. Они "минуснули" вражескую авиацию на Донбассе.



Уничтожение Ка-52 / фото Роман Балан

Отметим, что стоимость одного Ка-52 "Аллигатора" – 484 миллиона рублей. Их на вооружении до вторжения у россиян находилось около 90 единиц.

Огромные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 25 июля украинские военные уже ликвидировали 243 220 оккупантов. Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 600 захватчиков. Потери в технике:

личного состава – около 243 220 (+600) человек,

танков – 4174 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 8131 (+13) ед,

артиллерийских систем – 4705 (+30) ед,

РСЗО – 698 (+1) ед,

средства ПВО – 454 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 315 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),

крылатые ракеты – 1307 (+0),

корабли /катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед,

специальная техника – 703 (+5).

Напомним, за минувшие сутки наша авиация за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.