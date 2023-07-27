Лише за минулу добу статистику втрат ворога поповнили ще 590 російських загарбників. Тож загалом вже ліквідовано 244 270 окупантів.
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Скільки техніки вже втратила країна-терористка
- особового складу – близько 244270 (+590) осіб ліквідовано;
- танків – 4186 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 8147 (+11) од,
- артилерійських систем – 4745 (+18) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засоби ППО – 457 (+0) од,
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3),
- крилаті ракети – 1347 (+40),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
- спеціальна техніка – 708 (+0).
Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ
Шалені втрати росіян на фронті
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по його зенітно-ракетних комплексах.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.
- До речі, полковник російської авіації Віталій Табачніков більше не зможе командувати 112 вертолітним полком. Окупанта ліквідували в Україні.
- 26 липня стало відомо, що на фронті загинув один з командирів підрозділу Кадирова – "Карлссон". Пропагандисти зазначили, що чоловік загинув "виконуючи своє бойове завдання".
- Окрім цього, нещодавно на Таврійському напрямку ЗСУ знищили танк, 5 бойових броньованих машин, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-30", автомобільну техніку. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.
- Раніше речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень повідомляв, що за добу захисникам вдалося ліквідувати 63 окупантів, ще 110 ворогів зазнали поранень. Також обмінний фонд поповнився на ще 4 російських військових.