Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти зазначили, що чоловік загинув "виконуючи своє бойове завдання", передає 24 Канал.

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Ще один командир Росії загинув на фронті

Росіяни наголошують, що "Карлссон" загинув під окупованою Кліщіївкою Донецької області. Там він воював у військовому формуванні голови Чечні Рамзана Кадирова – "Ахмат".



Кадирівець "Карлссон" загинув на фронті / Фото з російських телеграм-каналів

Зокрема, "Карлссон" був командиром загону БпЛА кадирівського підрозділу. Крім цього, він також займався й активною пропагандистською діяльністю, а саме вів телеграм-канал "Карлсон News", де поширював фейки про війну проти України та викладав фото і відео з фронту.

РосЗМІ наголошують, що кадирівця звали Данііл, і він також товаришував з помічником Кадирова – Апти Алаудіновим. Попри це, окупанти не повідомили, коли саме загинув їхній військовий.

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