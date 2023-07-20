На фронті загинув один із Z-воєнкорів, Михайло Лучін. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Також інформацію підтвердив Сергій Стерненко.

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Російський пропагандист загинув о третій ночі під Красногорівкою. Ворог намагався атакувати шахту, але його позиції накрила "Стугна-П" миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також українські військові знищили російські БМП і танки.

Важливо: 79 ОДШБр воює на Мар'їнському напрямку, де тривають важкі бої.

Михайло Лучін вів телеграм-канал, в описі якого вказано "Доброволець із Москви. Поїхав глянути що до чого – вирішив залишитися".

У своїх останніх дописах він зазначає "Ворог чинить запеклий опір. Не шкодує вагони снарядів", показує укріплення російських окопів, і просить "максимізувати додатковий захист", який має урятувати росіянам життя та техніку.

А також показує нацистські символи, стверджуючи, що їх знайдено на українських позиціях.

Що ще відомо про Михайла Лучіна

Він був командиром взводу БПЛА, та уславився не цим. У березні 2023 року Лучін зібрав 25 тисяч доларів на дрони для російської армії. Українські хакери зламали його пошту та акаунт на AliExpress і замовили йому на цю суму секс-іграшки. Карта на AliExpress прив'язана до певної адреси, тому кошти не вдалося переказати на ЗСУ, тож наші хакери вирішили пожартувати.

На початку цього року його номінували на калузьку премію "Людина Z", присвячену "новим героям нашого часу". Там він посів друге місце в номінації "Zахисник".

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Воєнкори як частина російської пропагандистської машини

Російські воєнкори є людьми, які не представляють жодне ЗМІ і пишуть від власної особи про події російсько-української війни. Переважно ведуть телеграм-канали. Оскільки вони пишуть "із полів", їхні повідомлення можуть суперечити офіційній позиції Кремля. Тож Путін провів із ними зустріч, щоб убезпечити себе від критики.

Раніше ми розказали про інформаційні тактики російської пропаганди.