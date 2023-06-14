Кремль все більше покладатиметься на ширшу ультранаціоналістичну спільноту, щоб зберегти підтримку військових зусиль. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Навіщо Путін робить нову ставку на "воєнкорів"

Раніше Путін провів закриту зустріч з "воєнкорами", щоб послабити зростаюче невдоволення з приводу невдач Росії в Україні, і відтоді час від часу спілкувався з прокремлівською спільнотою.

ISW оцінювало, що спільнота "воєнкорів" здобула популярність, ймовірно, як прямий результат нездатності Кремля створити ефективну присутність у соціальних мережах, а також його загальної нездатності підготувати російську громадськість до серйозної та тривалої війни.

Кремль захистив російських "воєнкорів" від критики та закликів до цензури та винагородив обраних офіційними посадами, щоб залучати їх аудиторію та отримати доступ до їхніх тісних зв’язків із відомими націоналістичними та провоєнними групами,

– зауважили експерти.

В ISW наголосили, що широко розголошена зустріч Путіна з "воєнкорами" свідчить про те, що Кремль просував цю групу минулого року, і те, що диктатор має намір ще більше підвищити їхній авторитет.

"Путін, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб запобігти потенційним лініям атаки на Кремль у разі провалу Росії. Путін також може все більше усвідомлювати, що віддані провоєнні діячі є його ключовим елективом, оскільки він закликає російську громадськість готуватися до затяжної війни в Україні", – заявили в ISW.

Таким чином, Кремль усвідомлює, що ключові провоєнні фігури будуть мати вирішальне значення для залучення решти суспільства до цих зусиль, і взаємодія Путіна з цими "воєнкорами" може свідчити про те, що Кремль все більше покладатиметься на ширшу ультранаціоналістичну спільноту, щоб зберегти підтримку військових зусиль.

Путін не захоче вести перемовини

Нещодавно повідомлялось, що Владімір Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.

Так, високопоставлений європейський чиновник раніше заявив, що шанси на те, що Путін відступить "менші за нуль". Диктатор, ймовірно, буде мобілізувати залишки солдатів для боротьби в Україні.