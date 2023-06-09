Рупор Путіна Дмітрій Пєсков заявив росЗМІ, що він не має точних термінів проведення "прямої лінії". Про листопад – грудень 2023 року повідомляло виданню джерело в адміністрації президента, пише 24 Канал.

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Путін знову скасував "пряму лінію"

Адміністрація Путіна вже не перший рік боїться спілкуватись зі своїми громадянами. Ймовірно, російському диктатору немає що презентувати народу, та і на питання відповідати може бути лячно.

Якщо вона ("пряма лінія" – 24 Канал) припаде на кінець року, то неминуче виявиться вписаною у контекст майбутніх президентських виборів як сеанс спілкування з виборцями, хоча президент навряд чи обере цю трибуну для заяви про свою участь у виборах,

– написали росЗМІ, посилаючись на експертів.

Ба більше, анонімні джерела в адміністрації Путіна сказали, що нібито "пряму лінію" відклали через ситуацію у зоні "спеціальної військової операції", тобто через війну в Україні. Мовляв, краще дочекатися "визначеності" із ситуацією на фронті.

Окрім того, на весну 2024 року в Росії заплановані вибори президента Росії. Тож джерело в адміністрації Путіна каже, що бажано, щоб захід відбувся до оголошення президентських виборів. Адже проводити його вже після того, як розпочнеться офіційна кампанія, буде складніше.

Що кажуть в ISW

Раніше ISW оцінювало, що Путін, ймовірно, проведе "пряму лінію" на початку червня 2023 року після захоплення російськими військами Бахмута, і відмова від форуму свідчить про те, що кремль може сприйняти захоплення Бахмута як недостатню інформаційну перемогу, щоб компенсувати загальну нестабільність Росії,

– пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

Варто зазначити, що в ISW зазначили, що затримка форуму "прямої лінії" додатково ілюструє занепад Путіна.

Зверніть увагу! Владімір Путін востаннє проводив "пряму лінію" ще у 2021 році – тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2023 році захід планували провести 30 червня 2023 року, проте і цього разу його скасували. Варто зазначити, що Путінська "пряма лінія" є так званим форматом спілкування російського диктатора з громадянами Росії – він у прямому ефірі відповідає на питання нібито звичайних росіян.