За його словами, сказане президентом Росії у ефірі не варто сприймати серйозно. У Путіна викривлене уявлення про світ і він вважає, що таке бачення у всіх довкола.

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"З Росією бореться Захід, Україна під зовнішнім контролем – це заїжджена платівка, яку мало хто серйозно сприймає. У ХХІ столітті слідкувати за прямими лініями дивно. Щороку помітно, наскільки президент Росії відірваний від реального життя, живе у глибокій ізоляції, не розуміє нових процесів, технологій. Він живе у ХХ столітті з митрополіями, колоніями, двома світовими державами, які ділять сфери впливу" – зауважив політик.

Гудков переконаний, що Путін дозволяє собі коментувати дії української влади та інших країн, тому що почувається безкарним. На нього працює Росгвардія, МВС, слідчий комітет, прокуратура, а опозицію не допускають на вибори.

Про корінні народи

Під час "прямої лінії" Володимир Путін негативно висловився і про новий законопроєкт про корінні народи в Україні. До переліку корінних народів включили кримських татар, караїмів та кримчаків, але не росіян.

Дмитро Гудков підкреслив, що порушуючи такі питання, пропаганда в РФ відвертає увагу громадян від внутрішніх проблем. Політики та журналісти на телебаченні в Росії постійно обговорюють проблеми інших країн, а не свої.

Нехай Путін розбереться з пенсіями всередині країни, зростанням цін, стагнацією економіки, зниженням рівня життя населення за останні 7 років… Якби не документ про корінні народи, Путін побачив би дискримінацію росіян ще десь,

– зауважив опозиційний політик.

Громадський діяч додав, що для російської пропаганди важливо створити "картинку", у якій вибір України неправильний. Оскільки Україна пішла демократичним шляхом, а у РФ намагаються встановити диктатуру.

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"Але все менше людей в це вірять. За 3 – 5 років цей наратив буде зовсім непопулярним", – резюмував Гудков.

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Довідка. "Пряма лінія з Володимиром Путіним" – це щорічна подія, під час якої президент Російської Федерації відповідає на запитання громадян. Такі ефіри в Росії проводять з 2001 року. У період з 2008 по 2011 роки, коли Путін був прем'єр-міністром, програму перейменували у "Пряму розмову з Володимиром Путіним".

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