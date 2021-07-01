Зеленського не зачіпають слова Путіна

Президенту України байдуже на заяви очільника Кремля про те, що він нічого не вирішує в Україні. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю.

На слова Путіна про зовнішнє управління український політик відповів, що ніколи не живе стереотипами: "Це виглядає так, якби я сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?".

Водночас з Путіним він зустрітися готовий. Однак у тому разі, якщо він обговорюватиме важливі для України питання.

Готовий я зустрітися і з президентом Путіним, якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії,

– пояснив політик.

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