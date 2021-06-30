Путін цинічно заявив, що розмовляти з українським президентом нема сенсу. Навіть приблизних тем глава держави-агресора назвати не може.
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Путін каже, що не відмовляється від зустрічі
Навіщо зустрічатись з Зеленським, якщо він віддав країну під повне зовнішнє управління? Усі питання України вирішують не в Києві, а у Вашингтоні, частково – у Берліні та Парижі,
– зухвало переконує Путін.
При цьому Путін каже, що він не відмовляється від зустрічі з Зеленським. Мовляв, просто наголошує, що обговорювати їм нічого.
У Кремлі повідомляли, що зустріч – під загрозою
Зазначимо, що раніше у Кремлі пригрозили зривом зустрічі президентів. Не сподобалось Росії введення Україною санкцій проти багатьох російських компаній, бізнесменів, посадовців та олігархів. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що політика Києва у "вибудовуванні відносин з Росією є суперечливою".
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Що відомо про можливу зустріч Путіна та Зеленського:
- Президент Зеленський запропонував главі Кремля зустріч ще у квітні 2021 року. Саме Росія масово стягувала війська до східного українського кордону.
- У відповідь на пропозицію приїхати на Донбас Путін порадив провести перемовини з бойовиками.
- Наприкінці квітня президент України дав доручення Офісу Президента з адміністрацією Путіна щодо організації перемовин.
- Під час останнього інтерв'ю Зеленський наголосив, що зараз "м'яч – на стороні Росії", адже Україна всі необхідні кроки зробила.