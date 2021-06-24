Також у списку – гендиректор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров, віцепрезидент Російського союзу промисловців і підприємців Олег Дерипаска, командувач Росгвардією Віктор Золотов. Загалом у списку 538 прізвищ.
Раніше Україна ввела санкції проти глави "Ростеху" Чемезова і російського бізнесмена Шелкова
Указ президента вступає у дію 24 червня. Термін дії санкцій – 3 роки.
Коротко про введені обмеження:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.
Зазначимо, що багато тих, хто потрапив у санкційний список, є близьким оточенням Володимира Путіна. Так голова "Ростеха" входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія".
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