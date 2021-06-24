Також у списку – гендиректор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров, віцепрезидент Російського союзу промисловців і підприємців Олег Дерипаска, командувач Росгвардією Віктор Золотов. Загалом у списку 538 прізвищ.

Раніше Україна ввела санкції проти глави "Ростеху" Чемезова і російського бізнесмена Шелкова

Указ президента вступає у дію 24 червня. Термін дії санкцій – 3 роки.

Коротко про введені обмеження:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Зазначимо, що багато тих, хто потрапив у санкційний список, є близьким оточенням Володимира Путіна. Так голова "Ростеха" входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія".

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Зверніть увагу! Окремим списком вводять санкції проти 540 російських підприємств. У переліку – "Аерофлот", "РусДжет", "Авіакомпанія Сибір", "Газпром Авіа" та інші. Проконтролювати виконання указу президента має секретар РНБО Олексій Данілов.