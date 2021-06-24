Також у списку – гендиректор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров, віцепрезидент Російського союзу промисловців і підприємців Олег Дерипаска, командувач Росгвардією Віктор Золотов. Загалом у списку 538 прізвищ.

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Указ президента вступає у дію 24 червня. Термін дії санкцій – 3 роки.

Коротко про введені обмеження:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
  • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Зазначимо, що багато тих, хто потрапив у санкційний список, є близьким оточенням Володимира Путіна. Так голова "Ростеха" входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія".

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